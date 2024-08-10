完美風暴來襲！美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。基準的10年期美債殖利率全周上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。投資人歷經市況如雲霄飛車劇烈起伏後驚魂甫定，來周將繼續關注利差交易平倉、美國經濟數據、地緣政治風險三大後續發展。

2、10、30年期殖利率周線齊揚

MarketWatch報導，美國2年期公債殖利率9日攀升1個基點，從前市的大約4.044%升至4.054%，收在8月1日來最高。全周殖利率共躍升18.2個基點，是止於3月15日當周以來最大周線升幅。債券價格走向與殖利率相反。

受新發行公債需求疲弱影響，10年期美債殖利率降低5.5個基點至3.943%，30年期殖利率則下滑5.9個基點至4.226%，單日跌幅皆為8月2日來最大。不過，10年期和30年期殖利率過去一周來分別躍升14.8和11.5個基點，上回周線升勢這麼猛，是在止於4月5日那一周。

走勢瘋狂擺盪的一周

周一（5日），美國10年期公債殖利率收在數月來最低的3.782%，是2023年7月19日來最低，因為美國7月非農就業新增人數不如預期，失業率竄升到4.3%，燃起經濟衰退疑慮並引發聯準會（Fed）或有必要緊急降息的臆測，加上當天賣壓席捲全球股市，嚇得投資人遁入債市避風頭，長天期公債買氣特別旺盛。

周二，隨著Fed利率展望變得撲朔迷離，有美債「恐慌指數」之稱的ICE美銀美林MOVE指數飆上1月3日（當時市場擔心通膨頑強可能迫使Fed進一步升息）以來僅見的高點。該指數是衡量預期利率波動率的指標。

接下來數日，衰退恐懼消退，全球股市反彈，美國服務業指數優於預期，初領失業救濟金人數比預期少，公債避險買盤隨之滑落，周四美債湧現賣壓，殖利率回升。美國財政部周三和周四標售債券的結果不理想，基準的10年期美債殖利率周四盤中升破4%，終場以本周最高點3.997%作收。

本周五無重大經濟數據發布，債市交易量降低，部分買家進場。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，聯邦資金期貨交易員預期，Fed 9月降息1碼（0.25個百分點）的機率為50.5%，降2碼機率估為49.5%。上周五比預期弱的7月就業報告出爐後，9月降息2碼的機率曾躍上74%。

分析師評債市「完美風暴」

道明證券策略師團隊在研究報告中寫道：「過去兩周來，美國公債市場遭遇一場波動率完美風暴：通膨出現進一步減緩跡象，地緣政治風險讓投資人坐立不安，（Fed主席）鮑爾表示Fed將在9月啟動降息。然後，日本市場爆發巨大的波動以及利差交易平倉，擊沉全球股市，並捲起遁入安全資產避險的浪潮。」

道明策略師Molly McGown指出，本周美債走勢大致抹去上周的發展，包括市場對7月非農就業數據以及Fed上周三政策聲明的強烈反應。由於經濟數據強弱牽動Fed下月降息幅度展望，投資人情緒跟著劇烈擺盪--上周準備因應硬著陸，現在又重燃軟著陸希望。

道明團隊預估，10年期美債殖利率今年底落點在3.4%、明年底3%，但殖利率可能已降得太多、太快。

美銀證券團隊則指出，7月就業數據助長硬著陸疑慮，導致市場經歷短暫的威利狼（Wile E. Coyote）直線墜崖時刻，但之後隨著初領失業救濟金和ISM服務業指數強化美國勞動市場安然無恙的信心，金融市場已暫時回穩。

後市觀察聚焦三大重點

隨著市場逐漸站穩腳步，道明證券策略師指出，未來數周，美國公債投資人可能繼續聚焦三大重點：利差交易平倉，就業、成長與通膨數據，以及地緣政治風險。

以下是有待觀察的問題：

--利差交易平倉潮若持續不斷，是否會對股市構成進一步壓力？

--下周公布的7月消費者物價指數（CPI），能否為Fed下月啟動降息排除路障？

--9月6日公布的8月非農就業報告，會確認、削弱或甚至推翻7月報告顯示的就業疲態？

美銀策略師團隊說：「市場預期今年降息次數（100個基點）是我們估計（50個基點）的兩倍。今後，數據必須告訴我們，美國經濟到底是逐步減緩，還是急遽降溫。」