英特爾下月的技術創新大會暫時不辦了 改以「這些活動」取代
英特爾（Intel）周五（9日）表示，將延後原定下月在加州聖荷西舉行的技術創新大會。
彭博資訊報導，英特爾9日在一封電子郵件聲明中表示，將延後下月的技術創新大會，改以網路研討會、黑客松、英特爾人工智慧峰會等活動取代。
英特爾這項年度技術創新大會，是基辛格推動的活動，目的在重建英特爾在科技方面的領先地位和影響力。創新大會是以英特爾歷史悠久的「英特爾開發者論壇」為本，而「英特爾開發者論壇」曾經是為電腦業設定發展方向的重要會議。
英特爾在8月初公布的營收展望不如華爾街預期，並宣布暫停派發股利，且要裁員15%，竭力削減成本，保住公司縮減中的現金。這些跡象都顯示，執行長基辛格仍遠遠未能達成想重振英特爾業務的目標。
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