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美國晶片法2週年 鳳凰城市長肯定台積電創造就業機會

中央社／ 台北10日電
美國鳳凰城市長蓋雷哥。圖／路透社
美國鳳凰城市長蓋雷哥。圖／路透社

美國晶片法（CHIPS and Science Act）通過2週年，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）發文表示，法案對鳳凰城社區產生深遠的影響，台積電創造了數以千計的就業機會，並改變了民眾的生活。

蓋雷哥今天在領英（LinkedIn）發文，由兩名當地民眾透過影片現身說法，說明鳳凰城資助的台積電學徒計畫對他們產生何種影響。

穆尼奧斯（Alejandro Munoz）是鳳凰城土生土長，他說，以前不知道要做什麼，透過學徒計畫讓他在台積電找到工作，還可以在廠務方面挑選氣體、化學、水和電機項目。

在鳳凰城生活的Leon Ntwarabakiga來自盧安達（Rwanda），原先是台積電的外包商員工，他說，學徒計畫不只是提供一個在台積電工作機會，還安排資深導師經驗傳承及提供建議。

台積電亞利桑那州鳳凰城第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片，台積電並決定規劃建置第3期晶圓廠，生產2奈米或更先進製程。

台積電亞利桑那州3期晶圓廠總投資金額達650億美元，估計將創造6000個直接工作機會，累計2萬人次建造工作機會，以及數以萬計的供應鏈工作機會。美國晶片法預計提供66億美元補助以及50億美元貸款，此外，稅收抵免最多達162.5億美元。

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