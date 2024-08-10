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美股一周雲霄飛車式漲跌後回到起點 本月恐仍難免震盪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
8月向來交易較淡，美股漲跌也較劇烈。圖／路透
8月向來交易較淡，美股漲跌也較劇烈。圖／路透

美國股市周五繼續反攻，在一周內創下近兩年來最大漲跌的震盪交易中，幾乎收復全部失地。投資人雖普遍認定經濟基本面並無變化，但提醒如此波動走勢可能一直持續到月底。

那斯達克綜合指數標普500指數周五雙雙上漲0.5%，道瓊工業指數漲0.1%。一周下來，標普500指數幾乎收復全部失地，而那指和道指跌幅分別收斂至0.2%和0.6%。

受到7月營收創新高激勵，台積電ADR周五上漲1.6%，周線反彈11.5%，止住連三周頹勢，也收復本月全部失地。費城半導體指數周五下跌0.4%，周線上漲2.2%。

儘管美股大部收復周一跌幅，但仍低於前一周美國就業報告發布前的水準。美7月就業報告遠不如預期，市場擔心聯準會（Fed）降息步調慢半拍；日本央行下一步傾向升息使套利交易受挫，也在各資產引發連鎖反應。

美國10年期公債殖利率周五跌至3.943%，結束連續三個交易日漲勢。

Lazard首席市場策略師坦普（Ronald Temple） 指出，本周下跌程度如此劇烈，不外是提醒價位偏高。不過，他認為這次拋售過了頭。「只要基本面沒有實質變化，像上周這種無差別下殺可能代表很好的機會。」

大漲大跌的情況恐怕尚未結束。近日投資人關注的焦點在於就業，但很快又會回到通膨的狀況，7月消費者物價指數將於周三發布，預料消費者物價年增率將降至3%，零售銷售數據也在隔天公布。沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot）將在下周公布財報，也可以一窺美國消費最近狀況。

投資公司Sanders Morris董事長伯爾（George Ball）說：「從現在到勞動節（9月2日）之間，市場容易出現波動」。「交易量會很清淡，並且會隨各種經濟數據發布而上下顫動。」

日本央行表態不會在市場波動之下升息之後，市場對日圓套利交易平倉潮的疑慮大致平息，不過Toggle AI的首席市場策略師阿薩利（RJ Assaly）提醒：「由於許多日本投資人在美國市場持續買進，美國投資人反之亦然，匯率變化可能會在兩個股市中引起很大的不穩定性。」

本月底還有兩大重頭戲，一是輝達（Nvidia）在8月29日公布財報，連跌四周後，今年仍保有110%的漲勢。Fed一年一度在傑克森洞年會將於8月22日至24日舉行，這將是決策官員在9月開會之前釋出貨幣政策動向的時機。

Fed 指數 日本央行 標普 美國

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