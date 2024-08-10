三大引信連環爆釀全球股災 專家：緊盯美國經濟發展

儘管政府及各智庫樂觀看待今年景氣，估經濟成長率「坐3望4」，但8月才剛揭開序幕，就迎來股災，景氣風向似乎悄然轉變。專家剖析引爆股災的三大引信，提醒下半年必須留意美國經濟是否真如市場憂心的硬著陸，若照此劇本發展，恐傷及台灣成長動能。

今年以來，在景氣回溫、資金水位豐沛、科技股帶頭衝等利多加持之下，全球股市締造輝煌成績，但8月迎來慘烈轉折，8月2日如同「黑色星期五」，揭開國際股災序幕。

隨著市場憂心美國經濟硬著陸的風險升溫，加上科技業巨擘財報季令人失望，雙重利空夾殺之下，國際股市2日全倒，美股、歐股暴跌，亞股哀鴻遍野，台股狂洩逾千點，外資也創紀錄大砍新台幣966億元。

5日繼續上演「黑色星期一」，台股摜破20000點大關，終場重挫1807.21點，台積電盤中罕見觸及跌停，收盤指數19830.88點，跌幅8.35%，跌點和跌幅都創歷年最高，並跌破半年線。

市場還沉浸在股市遭血洗的恐慌，隨後又迎來暴力式反彈，本週股市上下劇烈震盪，匯銀人士直呼「這個修正不是很常見」。

市場震盪有跡象 專家：3引信連環爆釀成股災

這波股災來的又快又猛，殺得投資人措手不及，但國泰世華銀行首席經濟學家林啟超直言，不論是美股、日股或台股，以及半導體類股，都存在乖離率過高的現象，回顧歷史經驗，已經來到非常極端的地步，這是這波股災的根本原因；即便基本面不錯，但金融面跑的比基本面快太多，導致只要一有外力推波助瀾，就會引爆。

林啟超認為點燃股災有3引信，一是美國共和黨總統候選人川普在總統辯論、造勢遇襲等事件過後，勝選機率大增，而後發表的言論，先後對台日開火，指責台灣搶走美國的晶片事業，應付保護費，又點名日圓疲軟的問題。

林啟超直言，問題本質是台日美科技股、半導體類股漲勢兇猛，川普一席話又狠潑市場一頭冷水，投資人開始思考川普如果當選，會不會有更進一步舉動，「這是（股市）乖離非常高的時候，一個非常好的修正理由」。

第2個引信是日圓本身特性，是最大、最重要的利差交易（Carry Trade）貨幣，市場盛行借日圓投資美股、美債等其他金融資產，一旦金融市場出現大波動，投資人就被迫賣出手上資產、回補日圓，激發套利交易的平倉浪潮；這便是日股大跌之際，日圓卻明顯升值的原因。

日本央行行長植田和男在央行決議後的記者會上表示，0.5%不是利率上限，示意升息不會到此為止。意味投資人借日圓買美元等行為的借貸成本升高，只得加速平倉，這番談話過後，日圓匯價更是應聲飆漲。

第3是市場對美國經濟放緩的憂慮，林啟超指出，美國ISM日前公布的7月製造業採購經理人指數（PMI）連續4個月緊縮、低於50%的榮枯線，且下探8個月低點，加上美國失業率觸動「薩姆規則」，也就是美國3個月失業率移動平均值，減去前一年的失業率低點，所得數值超過0.5個百分點時，意味著經濟體正經歷衰退階段。

林啟超表示，股市乖離過高是問題根本，但川普放話、日本升息等打擊接踵而來，美國經濟數據出現衰退跡象，補上最後一腳，如同連鎖效應，引爆股災。

各國政府急拆彈 穩定市場情緒

眼見股市崩跌，各國政府紛紛緊急喊話、穩定市場情緒，5日股市殺聲隆隆，當天下午，台灣證交所緊急召開記者會信心喊話，說明這波股市波動主要是國際情勢引發，必要時將採取各項穩定市場措施；金管會主委彭金隆也說，周邊亞股當日跌幅均高於台灣，顯示台灣基本面穩健、整體產業表現可期。

美國聯準會官員同樣出面安撫市場情緒，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，7月數據比預期弱，但看起來不像衰退；震央之一的日本，央行副總裁內田真一則在7日談話指出，如果金融市場不穩定，日本央行不會升息，帶動日股大漲、日圓走跌。

林啟超直言，解鈴還須繫鈴人，從美國聯準會官員、日本央行副總裁的說法，其實都有「拆彈」意味，希望解除市場對於上述事件的負面情緒，而股市經歷這幾天的上沖下洗，乖離也將有所修正。

股市重挫透露景氣反轉訊號？學者：美國經濟是最大變數

根據主計總處及國內各智庫預測，今年經濟成長率普遍落在3.5%至4%的區間，國發會最新公布的6月景氣燈號睽違2年半、亮出首顆代表景氣「熱絡」的紅燈，經濟前景看似欣欣向榮，但主計總處緊接著公布的第2季經濟成長率概估，卻因出口表現不如預期而下修，8月又迎來全球股災，不免讓人擔心，景氣是否不如預期樂觀。

不過專家學者認為，景氣擴張的方向沒有改變。中經院副院長王健全表示，這波股災是金融面波動，一方面漲多一定會回檔，另一方面是美國經濟數據、企業獲利不如預期，但美國經濟放緩的程度如何，是否會影響台灣出口，需要拉長時間觀察。

林啟超也說，美國聯準會7月底才舉行政策會議，至今不到2個禮拜的時間，市場氛圍驟變，這當中固然有經濟數據不佳的影響，但只看1、2個數據就下定論，甚至要求美國聯準會緊急降息，恐怕過於急躁。

林啟超表示，可以先看下個月的美國經濟走勢怎麼變化，如果數據還是不好，市場對美國經濟硬著陸的擔憂上升，對台灣出口的衝擊就要密切關注，因為美國需求疲弱、也將削弱台灣出口動能；值得注意的是，美國經濟不好有利於川普勝選，而川普當選美國總統，其立場鮮明且強硬的執政作風，恐將帶給台灣更多經濟不確定性。

中央大學經濟系教授吳大任態度較保守，他認為，台灣下半年有2大風險，首先是人工智慧（AI）存在泡沫化疑慮，調查顯示，企業大量投資AI，創造出的營收卻不成正比，如果AI帶來的貢獻不如預期，AI可能從上半年的利多、轉為下半年的利空；其次是美國經濟衰退的疑慮。

吳大任認為，台灣景氣雖處擴張階段，但前景「如履薄冰」，出口靠科技產品一支獨秀，傳產疲弱不振，當美國經濟陷入衰退、需求萎縮，若AI支柱又倒塌，經濟前景勢必蒙塵。