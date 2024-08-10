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俄羅斯Q2經濟成長放緩 通貨膨漲攀高

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

官方數據顯示，俄羅斯今年第2季經濟成長放緩，通貨膨脹持續攀高。

法新社報導，俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天公布，今年第2季（4至6月）國內生產毛額（GDP）年增4%，為2023年初以來最低季度紀錄，不過仍顯示經濟擴張。

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯在武器生產和軍人薪資方面投入巨資。

當俄羅斯2022年遭受前所未見的西方制裁時，這些龐大支出帶動經濟成長，幫助克里姆林宮轉變當初對經濟衰退的預測。

不過俄羅斯通膨也隨之攀高，迫使俄羅斯央行調高借貸成本因應。

Rosstat公布，7月消費者物價再度升高，年率達9.13%，高於6月的8.59%。

俄羅斯央行7月將主要利率調高至18%。

俄羅斯 經濟衰退 薪資

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