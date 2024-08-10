兩艘上億美元的超級遊艇在義大利相撞 苦主是這名億萬富豪

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
墨西哥鉅子薩利納的豪華遊艇Lady Moura號被賈伯斯遺孀的遊艇撞擊，他在X上大肆抱怨。網路圖片
墨西哥鉅子薩利納的豪華遊艇Lady Moura號被賈伯斯遺孀的遊艇撞擊，他在X上大肆抱怨。網路圖片

蘋果已故創辦人賈伯斯造價1.3億美元的超級遊艇維納斯號（Venus），本周在義大利沿岸與另一艘超級遊艇相撞。這艘遊艇的主人是墨西哥第三大富豪、零售與媒體業鉅子薩利納。

Business Insider報導，目前由賈伯斯遺孀羅琳．鮑威爾．賈伯斯持有、長256英尺的維納斯號，日前在拿坡里沿岸下錨，但風向改變以致船隻漂移，結果不幸撞上Lady Moura號。當時維納斯上只有船員，不見主人翁和家人。

根據薩利納7日於Instagram貼文張貼的影像，Lady Moura上的人員不斷大叫，希望能引起維納斯船員的注意，但並未奏效。薩利納也在X上以西語抱怨，說船上留下巨大擦痕，需耗費鉅資維修，「我想知道船長和船員究竟在幹什麼，才會沒注意到像我這麼大艘的遊艇就在眼前」。他還埋怨，這世上最不缺的就是蠢蛋。

https://www.instagram.com/p/C-X7ah9vh1n/ 

Lady Moura號的損失，可能會由保險理賠。據報導，薩利納在2022年以1.25億美元買下Lady Moura號。

Lady M 賈伯斯 遊艇

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