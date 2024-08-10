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日股又恐慌 單日巨震千點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國就業數據安撫投資人的效果沒有持續太久，日股9日早盤暴漲逾800點後，盤中又翻黑跌逾380點，單日震盪逾千點，反映投資人仍如驚弓之鳥，未來幾周所有美國就業與通膨數據，都可能觸發市場強烈反應。分析師也擔心，人民幣可能是下個套利交易平倉潮的對象。

不過，分析師也認為，人民幣和日圓仍有一些重大差異，首先是人民幣全球流動性遠低於日圓，其次為人民幣對美元貶值不全然是經濟基本面使然，還有地緣政治因素，且大陸央行仍處寬鬆模式，不像日本銀行（央行）是在升息；同時，大陸央行也易於掌控離岸人民幣走勢。

日圓套利交易平倉潮趨緩，以及美國上周初領救濟金人數減幅甚於預期，緩和美國經濟硬著陸疑慮，美股8日大漲，帶動亞股9日盤初上攻，日經225指數一度漲840點或2.4%，但午盤後漲幅收斂，一度翻黑跌385點，終場漲0.56%。延續近來猶如雲霄飛車的走勢。

彭博策略師指出，這反映全球金融市場過去兩周的暴起暴落，對投資人信心衝擊不只是小傷痕，未來幾周所有美國就業和通膨數據，都可能引發市場強烈反應，且可能都是暴起暴落，投資人要準備迎接「震盪之夏」。

專家指出，投資人正關注下個套利交易平倉潮對象。澳盛銀行（ANZ）亞洲研究部門主管吳坤8日認為，下個套利交易平倉對象可能是人民幣。市場正開始窺見跡象，離岸人民幣兌美元匯率近日大致持穩。

人民幣 美國經濟

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