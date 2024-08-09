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股市大屠殺進場撿便宜 大型投資人逢低搶進買了這些科技股

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
貝萊德、瑞銀等大型投資人趁近來股市大跌之際進場撿便宜，逢低買進輝達（Nvidia）等科技股。路透
貝萊德、瑞銀等大型投資人趁近來股市大跌之際進場撿便宜，逢低買進輝達（Nvidia）等科技股。路透

在日圓套利交易大舉平倉以及全球成長憂慮導致全球股市暴跌之際，大型投資人趁機進場撿便宜，搶買被拋售的科技股及其他股票。

貝萊德（BlackRock）、瑞銀（UBS）和馮托貝爾（Vontobel）等公司的基金經理人，在本周一股市大跌後紛紛尋找物美廉價的股票。

英國金融時報（FT）報導，逢低搶進的買盤大多集中在大型科技股上，例如，輝達（Nvidia）一度重挫15%，跌至略高於90美元，回到5月上半月的價位，而蘋果則下跌11%。以科技股為主的那斯達克指數在周四回升2.87%。

藍鯨資本（Blue Whale Capital）的基金經理人史帝芬．姚（Stephen Yiu，音譯）說，周一開盤時他一直以每股95美元的價格「乘機」購買輝達股票。

他說：「市場上有一種說法，AI的應用有放緩跡象，但我們不同意。」他指的是艾略特管理公司（Elliott Management）的說法，這家避險基金業者告訴投資人，輝達正處於「泡沫」，而AI則被「過度炒作」。史帝芬．姚對此說：「我們認為這種說法為時過早。」「有足夠的發展顯示，生成式AI實際上將改變遊戲規則。」

Liontrust基金經理人Clare Pleydell-Bouverie在這波大跌中，加碼買進臉書母公司Meta及美國電子及光纖連接器製造商安費諾（Amphenol）。

根據高盛的主要經紀業務，避險基金周一大舉買進美國科技股，創下大約五個月來最大單日買盤，以半導體公司及軟體公司最受青睞。貝萊德投資研究所的亞太和中東首席投資策略師鮑威爾（Ben Powell）說，他正在「科技領域找尋機會」，而所謂的「科技七雄」是其優先選股。

瑞銀全球財富管理公司8日說，科技股的基本面依然「堅實」，此次下跌提供了增加曝險的機會。分析師說，嚴格限制風險的量子基金強制拋售，加劇了周一的跌勢。德銀的分析師指出，趨勢追蹤、所謂的「波動性控制」基金和其他電腦驅動的策略，都減少對股票、債券及大宗商品的投資。

花旗、景順和瑞銀最近幾天都談到了強制拋售帶來的進場機會。摩根士丹利8日說，投資人應抓住機會買入歐洲「傑出的AI贏家」，包括晶片製造商貝思半導體（BE Semiconductor Industries）和艾司摩爾（ASML）。

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