美就業數據降低衰退疑慮 亞股隨美股漲勢多收高

美國最新出爐的就業數據優於預期、減輕經濟衰退疑慮，使投資人鬆了一口氣，受此消息激勵，亞股今天多收高，使這一週上沖下洗的震盪走勢在樂觀氛圍中結束。

法新社報導，各界緊盯的美國7月非農就業數據遠低於預期，引發投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）可能遲遲不肯降息，造成全球股市持續大幅波動。

就在美國7月非農就業數據於2日出爐的前幾天，聯準會已暗示將在9月降息，日本央行日本銀行則再宣布升息，為17年內第2次，並暗示未來將進一步升息。

這些決定導致日圓兌美元大幅升值至逼近142日圓，進而引發日圓利差交易者快速平倉。

日圓勁升重創本地出口商，亞洲股市5日重挫，日股基準日經225指數在1個交易日內崩跌逾12%，寫下1987年黑色星期四股災以來單日最深跌勢。

儘管交易者仍受不確定性所擾，但市場已收復本週稍早以來的許多失地，歸功於日本銀行釋出的鴿派言論，稱日銀在市場震盪之際不會升息。

8日出爐的數據顯示，截至3日為止的一週，美國初次申請失業救濟金人數低於預期，緩和了經濟衰退疑慮。

美股3大指數8日收高，標準普爾500指數締造2022年11月來最佳單日表現。

亞股今天追隨美股前一天漲勢多收紅。

今天日圓兌美元貶至147日圓，日圓走弱幫助日股上揚；香港、雪梨、首爾等股市均上漲逾1%，台北股市更大漲近3%。

孟買、曼谷及馬尼拉股市也收高；上海和威靈頓股市則收低。