曾製作好萊塢賣座鉅片 派拉蒙撙節開支擬裁減2千名美國員工
派拉蒙全球（Paramount Global）高層今天於財報電話會議表示，公司計劃未來幾週內裁減美國地區約15%的員工。美國媒體指出，這將涉及裁員大約2000人。
法新社報導，派拉蒙全球傳出裁員消息之前，7月才與美國製片公司天空之舞傳媒（Skydance Media）宣布同意合併，這兩大影視巨擘曾聯手製作2022年好萊塢賣座鉅片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）。
派拉蒙傳媒網路（Paramount Media Networks）負責人麥卡錫（Chris McCarthy）表示，派拉蒙先前已經確定整個公司節省成本的方式，此次裁員是實現這項目標的一環。
麥卡錫在電話會議上還說，公司主要關注兩個領域，行銷和傳播的職務，並會裁減財務、法務、技術等部門的員工人數。
他提到：「未來幾週內將進行裁員行動，並會於今年底之前大致完成。」
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