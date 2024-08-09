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日圓太便宜？年底看升至145日圓兌1美元 時間推移下可能到100

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
愈來愈多策略師預測日圓兌美元匯價今年底會升到145左右。路透
愈來愈多策略師預測日圓兌美元匯價今年底會升到145左右。路透

日圓為融資貨幣的套利交易料將進一步平倉，愈來愈多策略師預測，日圓兌美元匯價今年底會升到145左右，明年還更高。紐約梅隆銀行認為投資人過於看空日圓，甚至喊出，隨時間推移，日圓的公允價值應該會接近100。

日本央行的鷹派立場和美國有可能降息，瑞銀集團修正看法，預估年底日圓匯價將升至145日圓兌1美元，遠高於先前預估的160，而明年還可能再升值到130，高於先前預估的140。

瑞穗證券策略師Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara以美日利差縮小為由，認為日圓在2025年底可能升至130。

根據紐約梅隆銀行市場策略與洞察主管Bob Savage撰寫的告，日圓的空頭頭寸將持續削減，目前147日圓兌1美元的價位太便宜，甚至有可能升至100。8月將繼續是一個高度波動的月份。 

大和證券資深外匯策略師Yukio Ishizuki也預期日圓未來幾周將劇烈波動，可能升逾140或貶逾150，年底時在140-149間。

滙豐集團也上修年底目標價，由先前預估的152調高到148。

匯率 日圓 日本央行 美元 美國 降息

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