涉新疆強迫勞動 美國再拉黑五家中企

美國國土安全部（DHS）週四（8月8日）釋出的公告顯示，美國政府將5家中國企業列入《防止維吾爾族強迫勞動法》（UFLPA）實體清單。

這些中國企業包括位於新疆的阿舍勒銅業、喀什建工集團、騰翔鎂製品；另外還有香港世紀陽光集團及子公司「稀鎂科技」。目前相關企業均未對此進行回應。

美國國土安全部副部長、「強迫勞動執行工作小組」（FLETF）主席西爾弗斯（Robert Silvers）表示：「我們透過今天的執法行動再次表明，美國致力於將強迫勞動製造的商品排除在美國供應鏈之外。」

根據統計，自《防止維吾爾族強迫勞動法》在2021年12月簽署成為法律以來，清單上共有73家企業入列，涉及產業有服裝、汽車零件、太陽能電池板、乙烯基（PVC）地板等相關實體。

美國官員過去多次直指中國當局在新疆針對維吾爾人和其他穆斯林少數民族建造「勞改營」；北京則否認有任何侵犯人權的行為。

中國駐華盛頓大使館發言人週四重申中方一向立場，批評美方：「所謂『新疆強迫勞動』只不過是反華勢力散佈的惡劣謊言，是美國政客破壞新疆穩定、遏制中國發展的工具」，稱中國將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

美國揭中企違法行動

國土安全部公告顯示，此次被點名的5家企業涉嫌與新疆自治區政府合作，招募和運送維吾爾人、哈薩克人、吉爾吉斯人等或其他受迫害群體的成員離開新疆。另外也涉及直接從新疆採購材料，或透過與新疆官方合作的單位獲得材料。

位於新疆的阿舍勒銅業為全球最大礦業公司之一「紫金礦業」的子公司，主要進行有色金屬開採，包括鋅、銅和銀。

美方稱該公司透過中國勞工計劃招募哈薩克工人，「據具體且明確的訊息，美國政府有合理的理由相信，阿舍勒銅業與新疆政府合作，招募、運輸、轉移、窩藏或接收維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族人，或新疆以外其他受迫害群體的成員。」

生產建築結構件和材料的新疆喀什建工集團也因相同指控被美方列入制裁名單，「公開資訊顯示，喀什建設工程集團多次透過新疆伽師縣政府勞務項目，參與包括維吾爾族在內的新疆少數民族的轉移和招聘。」

香港世紀陽光集團及子公司「稀鎂科技」主要生產農業肥料及鎂合金產品。美國政府稱：「有合理的理由相信世紀陽光從新疆採購材料，尤其是鎂」。

位於新疆哈密的新疆騰翔鎂製品公司，同樣也是被美方以「接收了新疆伊州區政府從當地轉移來的維吾爾族或其他受迫害群體的成員」，以及從新疆採購生產鎂所需的原料為由，列入禁止進入美國市場的實體清單。

（路透社、美國國土安全部）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】