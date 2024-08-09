快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

美光股價1個月大跌30% 還有機會反彈？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美光科技（Micron Technology）的股價一個月下跌近30%，但花旗分析師丹利說看好該股。路透
美光科技（Micron Technology）的股價一個月下跌近30%，但花旗分析師丹利說看好該股。路透

儘管半導體股近幾周失守，花旗分析師丹利（Christopher Danely）認為還有機會，他尤其看好美光科技（Micron Technology）的反彈空間。他指出，在寡頭壟斷的情況下，DRAM市場仍將緊縮，而產能減少可能有助於定價，第3季定價可能優預期。

美光周四反彈逾6%到92.07美元，即使如此，一個月來仍大跌近30%。丹利在開盤前就寫道：「我們認為半導體股被拋售是因為總經因素，加上過高的預期，以及令人失望的業績所致。」丹利7月22日維持美光的「買進」評級，目標價175美元。

他指出，半導體業獲利預期共識下降了11%，英特爾等公司成拖累類股的主因，但是「別怕」，這是晶片產業的買進機會：「我們仍然看好該領域，因為看好原因，AI和記憶體（需求）強勁， 仍完好無缺。

美光之外，他追蹤並給予買入評級的公司還有超微（AMD）、亞德諾半導體（Analog Devices）、博通（Broadcom） 、微芯科技（Microchip Technology）、輝達（Nvidia）和科磊（KLA）。

晶片股走勢波動之際，瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）認為軟體產業可能仍有希望，這從網路安全公司Fortinet和行銷軟體公司Klaviyo近期的財報反應可見一斑。他指出，Fortinet財報「比市場預期的好太多」，而Klaviyo面對的是投資人普遍較謹慎看待的小型企業，「這在某種程度上有助於市場看待軟體的情緒，相信『天不會塌來』」。

半導體 業績 網路

延伸閱讀

00878榮登高股息ETF規模NO.1…超車0056！ 孫太：大盤下殺成交竟巨量35萬張

大跌反讓00878受益人數創新高…規模超越0056！ 艾蜜莉：我也是其一貢獻錢的

平衡、組合基金 抗波動

營收、季報8月雙驚奇

相關新聞

彭博：台積電長期AI題材不變 最近下跌後還更吸引人了

在亞洲人工智慧（AI）類股近來遭逢沉重賣壓後，基金經理人認為台積電（2330）、三星電子及SK海力士（SK Hynix）...

分歧無法調和、創始團隊銳減 OpenAI「加速」之路隂霾籠罩

隨著全球生成式AI競爭加劇，OpenAI卻再次經歷人事動蕩。 近日，OpenAI聯合創始團隊成員、負責超級對齊項目的John Schulman宣佈離職加入Anthropic，而另一聯合創始人、Ope

美光股價1個月大跌30% 還有機會反彈？

儘管半導體股近幾周失守，花旗分析師丹利（Christopher Danely）認為還有機會，他尤其看好美光科技（Micr...

油價連三漲 黃金彈升終結五連跌

油價周四連續第三個交易日收高，原因包括美國就業數據緩解了市場對於需求的擔憂，以及中東戰爭風險也幫助油價從周一觸及的八個月...

知名賓大教授席格 不再喊話呼籲Fed緊急降息

美股大多頭、知名的賓州大學財金學者席格（Jeremy Siegel）不再主張聯準會應緊急降息，但仍希望決策者迅速積極降息...

日圓兌美元續貶 澳幣因央行總裁放鷹大漲

最新數據顯示美國首次請領失業救濟人數創近一年最大降幅之後，周四日圓兌美元續貶，今（9）日早盤維持下跌格局。美元指數周四收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。