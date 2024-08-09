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台大與美國印第安納大學續簽華語文合作計畫

中央社／ 紐約8日專電

國立台灣大學今天與美國印第安納大學布魯明頓分校續簽優華語合作備忘錄，讓有意學習華語文的美國學生，在不受言論審查與限制的環境下自由學習。

台大與印大布魯明頓分校（Indiana UniversityBloomington）8日舉行優華語合作備忘錄3方續約儀式，駐芝加哥處長類延峰與印大韓密爾頓．魯嘉（Hamilton Lugar）全球及國際事務學院院長喬奇阿里（John Ciorciari）簽署備忘錄，台大方採線上簽署。

印大負責國際事務的副校長布克斯包姆（HannahBuxbaum）、韓密爾頓．魯嘉學院副院長波斯柯（David Bosco）及多位印大國際關係、東亞研究相關學系教授出席儀式，台大副國際長李君浩與團隊透過視訊方式參與。

印第安納州州眾議院「友台連線」共同主席勞爾（Ryan Lauer）及州眾議員艾波特（David Abbott）也出席在印大舉行的儀式，3方與會人士密切交流。

類延峰致詞表示，駐芝加哥辦事處長期於美國中西部力推華語文教學，欣見印大與台大續行優華語合作計畫。相關計畫除提升印大學生華語文能力外，也深化兩校交流、推廣台灣文化，增廣印大學生視野。

他強調，台灣與美國中西部學術交流越趨緊密，與印第安納州的關係更快速發展，雙方合作範圍從學術交流、華語文學習、科技合作到產學研合作，已逐步在美國中西部建構以台灣科技、經貿為後盾的產學生態系統。

勞爾與艾波特都表示，優華語計畫有助提升印州學子競爭力，有助強化台美教育及文化交流。台美有安全、經貿及教育、文化等共同利益。

印大與台大優華語計畫自2021年5月開始實施，有效提升雙方華語文人才培育、學生互訪及兩校情誼，續約彰顯「台美教育倡議」的核心理念，讓自由民主的台灣幫助有意學習華語文的美國學生，在不受言論審查與限制的環境下自由學習。

台大 美國 華語

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