油價連三漲 黃金彈升終結五連跌

油價周四連續第三個交易日收高，原因包括美國就業數據緩解了市場對於需求的擔憂，以及中東戰爭風險也幫助油價從周一觸及的八個月低點持續拉高。今（9）日亞洲早盤看到兩大油價指標均微幅回調。黃金周四因強勁的避險需求，加上交易員對美國聯準會（Fed）9月將大幅降息的預期不斷增強，紐約現貨價格大幅反彈1.87%。

周四布蘭特原油期貨收漲0.83美元或 1.06%，結算價報每桶79.16美元；美國西德州原油期貨結算價上漲0.96美元，或1.28%，報每桶76.19美元。

數據顯示上周美國初領失業金人數降幅超過預期，暗示先前對於勞動力市場是否急轉直下的擔憂過了頭，股市反彈化解對於需求前景的擔憂，因而提振了油價。

彭博資訊指出，周四的行情延續了油價近期暴跌後的反彈勢頭，交易員仍關注大環境當中金融市場的波動，以及中東持續的緊張局勢。

以色列8日繼續為來可能會有的、來自伊朗的攻擊做準備，雖然伊朗總統在與法國總統的電話中，暗示現在的緊張希望能透過外交途徑來降低。上周激進組織哈瑪斯和真主黨高階軍事指揮官被殺，引發了伊朗對以色列實施報復性的攻擊的可能性，同時加劇了人們對世界最大產油地區石油供應的擔憂。

瑞銀（UBS）分析師Giovanni Staunovo表示，美國最新的失業金請領數據顯示，美國經濟仍在增長，這減少了一些對石油需求的擔憂。花旗銀行分析師預估，布蘭特原油有可能反彈回到每桶80到85美元的價格區間。

黃金價格周四終結五連跌，紐約現貨黃金價格彈升1.87%，至每英兩2,427.53美元。

Allegiance Gold營運長Alex Ebkarian說，越來越多的投資人看到了黃金能夠提供更多穩定性這一點，周四的強勁上漲就是資金從風險資產向更多避險資產的遷移。「黃金的前景依然強勢，但我們正在經歷越來越多的波動，這取決於降息的影響，如果美國聯準會真在9月降息50個基點，那麼我們預期會有更強的漲勢」。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場目前認為聯準會9月降息50個基點的機率為72%，高於周一的70%，而且預計12月還會降息一次。

美國最新公布的數據顯示，上周初領失業金人數為23.3萬人，低於經濟學家預期的24萬人，也低於前一周的25萬人，這緩解了市場對美國經濟放緩的擔憂。