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日圓兌美元續貶 澳幣因央行總裁放鷹大漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯價8日繼續走低。 路透
日圓兌美元匯價8日繼續走低。 路透

最新數據顯示美國首次請領失業救濟人數創近一年最大降幅之後，周四日圓兌美元續貶，今（9）日早盤維持下跌格局。美元指數周四收盤變動不大，僅微幅上揚；澳幣則是因為澳洲央行總裁布洛克放鷹，領漲G10貨幣。

日圓兌美元匯價周四下跌0.37%，報147.23日圓兌1美元；今早再貶至147.45附近。美元指數（DXY）周四微漲0.01%至103.209。

周四公布的日本銀行（央行）7月31日利率政策會議意見摘要顯示，即便是在升息過後，日銀官員們仍預期貨幣政策將保持寬鬆。日銀副總裁內田真一同日也淡化了近期升息的可能性。

不過，摩根士丹利三菱日聯證券策略師在最新的報告中表示，他們仍然傾向於看漲日圓。報告寫道，「我們認為日本股市調整過度」，「我們認為約60%的日圓利差交易已平倉，但這一估計誤差範圍很寬」。

摩根大通的說法則是，四分之三的全球利差交易已平倉，近期拋售速度是以前正常速度的兩倍。

也有一些分析師認為，日圓的利差交易平倉可能還有很長的路要走，而且可能只走了一半，這將增加日圓的波動性。他們說，即使美國聯準會真的如大多數交易員所預期，在9月大幅降息，日銀再升息，使用日圓為其他交易籌集資金的利差交易激勵因素仍然存在。

澳幣周四兌美元強勁上漲1.14%至1澳幣兌0.6593美元，因為澳洲央行總裁布洛克說，必要時利率決策官員們會毫不猶豫地進一步升息。今天上午澳幣兌美元已經小幅拉回。

投資人現在關注下周將公布的美國7月消費者物價報告，以及聯準會主席鮑爾預定在傑克森洞經濟政策研討會上的談話。傑克森洞年會將在本月22日至24日舉行。

日本 美國 聯準會

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