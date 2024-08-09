比特幣創16個月來最大漲幅 因美衰退憂慮緩解、風險偏好回升

隨著投資人重返高風險資產，加密貨幣價格上漲，比特幣創下逾16個月來最大單日漲幅。

最大數位貨幣比特幣周四一度上漲8.6%，突破59,800美元，根據CoinDesk數據，截至周五上午9時03分，價格升抵61,011.20美元。第二大加密貨幣以太幣一度上漲近10%。這兩種加密貨幣的價格仍低於一周前水準，本周稍早由於避險情緒衝擊加密貨幣，比特幣暴跌，以太幣創2021年來最大跌幅。

不過，最新的美國勞動市場數據協助緩解了對全球最大經濟體更明顯放緩的擔憂，股市應聲反彈，債券下跌。

加密貨幣最初在周二收復了部分失地，但反彈勢頭很快消失。

與此同時，聯邦法官周三下令Ripple Labs支付1.25億美元的民事罰款，這與美國證券交易委員會（SEC）尋求的近20億美元相比微不足道。