快訊

以色列同意恢復加薩停火談判！CNN：伊朗考慮取消報復行動

便秘好朋友不是早餐店奶茶 專家揭幫助排便第一名的飲料是它

圖文開箱／Xperia 1 VI變街頭攝影家！夜拍單眼級體驗 遠拍橋上動態全都露

Fed官員認為還有時間可評估經濟並決定對策 暗示沒準備好降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
堪薩斯聯準銀行總裁施密德周四（8日）暗示，還沒準備好降息。路透
堪薩斯聯準銀行總裁施密德周四（8日）暗示，還沒準備好降息。路透

周四有兩位聯準官員發表公開講話：里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會有時間來評估美國經濟是在正常化，還是在以需要官員採取更有力行動的方式走軟；堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）暗示，他還沒有準備好支持降息，因為通膨高於目標、勞動市場儘管略微降溫但仍健康。另外，華爾街預計聯準會今年將結束縮表，急剎車的可能性不高。

巴爾金在全美商業經濟協會主辦的線上活動上說，他對未來幾個月通膨數據「良好」持樂觀態度，並且預計近期廣泛的通膨下降將持續：「我認為在健康的經濟中，你有一些時間來弄清楚這個經濟體是否在逐步正常化，允許你以穩定、審慎的方式實現利率正常化。還是說你必須要積極採取行動。」

施密德在對堪薩斯銀行家協會的講話中表示，最近通膨下降「令人鼓舞」，更多低物價壓力的報告將增加他對通膨在向央行2%目標回歸的信心，並因此能夠降息。他說：「我們很接近了，但還沒有完全實現目標。」。他沒有對聯準會該何時降息發表看法，只說「政策路徑將由數據和經濟勢頭決定」。

隨著通膨愈來愈接近2%，官員把更多的注意力轉移到勞動市場，但巴爾金強調，他不認為大範圍裁員迫在眉睫。聯準會上周按兵不動，將利率維持在20多年來高點。美國7月就業報告顯示招聘大幅放緩且失業率升至4.3%後，金融市場突然重新開始評估聯準會的利率政策立場。

巴爾金補充：「你必須承認過去幾個月的數據整體上不錯，從廣度來看也不錯。所有通膨因素似乎都在穩定下來。根據我在進行的對話，我對這種情況會繼續下去相對抱有希望。」

施密德說：「總體而言，勞動市場看起來仍然很健康。上周的7月就業報告讓許多人對這種韌性提出質疑。但值得注意的是，許多其他指標都顯示出持續強勁。」

目前，聯準會結束縮表在望，實際終結日期取決於降息步伐和融資市場壓力。決策者暗示將在年底前完成美債減持，華爾街許多人認為量化緊縮不太可能突然結束。

美國銀行策略師MarkCabana和Katie Craig周三大撰寫客戶報告時說：「如果聯準會打算刺激經濟，那麼可能停止縮表。如果聯準會目的是讓貨幣政策正常化，那麼縮表可以繼續」。

聯準會 通膨

延伸閱讀

川普：我的直覺比鮑爾強 應該讓總統對Fed決策有發言權

長天期美債ETF 分批買

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

10年期美債谷底回升...降息改3碼？達人緊盯1數據：應該不會大幅降息

相關新聞

日圓兌美元續貶 澳幣因央行總裁放鷹大漲

最新數據顯示美國首次請領失業救濟人數創近一年最大降幅之後，周四日圓兌美元續貶，今（9）日早盤維持下跌格局。美元指數周四收...

比特幣創16個月來最大漲幅 因美衰退憂慮緩解、風險偏好回升

隨著投資人重返高風險資產，加密貨幣價格上漲，比特幣創下逾16個月來最大單日漲幅。

Fed降息助攻！美國REITs漲聲響起 布局正逢時

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國通膨與經濟走緩的數據均有利九月開始降息，不確定性消除後對REITs有大幅...

Fed官員認為還有時間可評估經濟並決定對策 暗示沒準備好降息

周四有兩位聯準官員發表公開講話：里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會有時間來評估美國經濟是...

結構債風險太高 日本政府嚴格取締

大約兩年前，日本金融廳（FSA）開始取締金融機構向一般民眾販售曾經相當有利可圖的結構債券，金融業者大受打擊，只好改為發售其他商品。

蘋果將推出迄今最小巧、長高了的Mac mini桌機 配置M4晶片

彭博資訊報導，蘋果（Apple）計畫今年稍晚推出一款新版Mac mini，將成為該公司迄今為止最小桌電，這是自2010年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。