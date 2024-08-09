Fed官員認為還有時間可評估經濟並決定對策 暗示沒準備好降息

周四有兩位聯準官員發表公開講話：里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會有時間來評估美國經濟是在正常化，還是在以需要官員採取更有力行動的方式走軟；堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）暗示，他還沒有準備好支持降息，因為通膨高於目標、勞動市場儘管略微降溫但仍健康。另外，華爾街預計聯準會今年將結束縮表，急剎車的可能性不高。

巴爾金在全美商業經濟協會主辦的線上活動上說，他對未來幾個月通膨數據「良好」持樂觀態度，並且預計近期廣泛的通膨下降將持續：「我認為在健康的經濟中，你有一些時間來弄清楚這個經濟體是否在逐步正常化，允許你以穩定、審慎的方式實現利率正常化。還是說你必須要積極採取行動。」

施密德在對堪薩斯銀行家協會的講話中表示，最近通膨下降「令人鼓舞」，更多低物價壓力的報告將增加他對通膨在向央行2%目標回歸的信心，並因此能夠降息。他說：「我們很接近了，但還沒有完全實現目標。」。他沒有對聯準會該何時降息發表看法，只說「政策路徑將由數據和經濟勢頭決定」。

隨著通膨愈來愈接近2%，官員把更多的注意力轉移到勞動市場，但巴爾金強調，他不認為大範圍裁員迫在眉睫。聯準會上周按兵不動，將利率維持在20多年來高點。美國7月就業報告顯示招聘大幅放緩且失業率升至4.3%後，金融市場突然重新開始評估聯準會的利率政策立場。

巴爾金補充：「你必須承認過去幾個月的數據整體上不錯，從廣度來看也不錯。所有通膨因素似乎都在穩定下來。根據我在進行的對話，我對這種情況會繼續下去相對抱有希望。」

施密德說：「總體而言，勞動市場看起來仍然很健康。上周的7月就業報告讓許多人對這種韌性提出質疑。但值得注意的是，許多其他指標都顯示出持續強勁。」

目前，聯準會結束縮表在望，實際終結日期取決於降息步伐和融資市場壓力。決策者暗示將在年底前完成美債減持，華爾街許多人認為量化緊縮不太可能突然結束。

美國銀行策略師MarkCabana和Katie Craig周三大撰寫客戶報告時說：「如果聯準會打算刺激經濟，那麼可能停止縮表。如果聯準會目的是讓貨幣政策正常化，那麼縮表可以繼續」。