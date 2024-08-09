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蘋果將推出迄今最小巧、長高了的Mac mini桌機 配置M4晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果（Apple）計畫今年稍晚推出一款新版Mac mini，會是該公司迄今為止最小桌電。美聯社
蘋果（Apple）計畫今年稍晚推出一款新版Mac mini，會是該公司迄今為止最小桌電。美聯社

彭博資訊報導，蘋果（Apple）計畫今年稍晚推出一款新版Mac mini，將成為該公司迄今為止最小桌電，這是自2010年賈伯斯改革Macmini以來，設計上首見重大變化。要求匿名的知情人士透露，新設備的尺寸遠小於前一代產品，體積接近於蘋果電視盒。

儘管外觀設計更小巧，但新款Mac mini的高度可能超過當前型號。更新後的版本仍將採用鋁製外殼。

更新版mini是未來幾個月推出的幾款新Mac之一。蘋果正準備讓iMac桌機和MacBook Pro配備M4晶片，最早今年推出。MacBook Airs開發中，擬春季推出。Mac Pro和Mac Studio計畫明年中推出。

M4處理器的大規模升級標示蘋果的另一個里程碑，該公司史上第一次將在所有Mac上使用同一代晶片。已經配置在iPad Pro內的M4晶片可以支持蘋果將在今年稍晚發布的新AI功能。

蘋果公司發言人謝絕對產品計畫置評。

情人 賈伯斯

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