台積電ADR大漲6.13% 較台北交易溢價擴大至19.07%
台積電ADR周四（8日）大幅反彈6.13%，收在164.55美元，較台北交易溢價19.07%。費城半導體指數同日亦飆漲6.86%。
周四美國股市三大指數全面上漲。道瓊工業指數上漲683.04點或1.76%，收在39,446.49點；標普500指數上漲119.81點或2.30%，收在5,319.31點；那斯達克指數上漲464.22點，或2.87%，收在16,660.02點。
台灣加權股價指數周四下跌425.18點，收在20,870.10點，台積電下跌2.61%，收在896.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 149.29 +4.07 138.00 +8.18
中華電 CHT 121.57 +1.60 121.50 +0.06
台積電 TSM 1,066.91 +6.13 896.00 +19.07
聯電 UMC 54.98 +6.67 52.80 +4.13
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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