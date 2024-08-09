快訊

整理包／狂賀「舉重女神」郭婞淳奪銅牌！「4大超商加碼限時優惠」一次看

台積電ADR大漲6.13% 較台北交易溢價擴大至19.07%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（8日）大幅反彈6.13%，收在164.55美元，較台北交易溢價19.07%。費城半導體指數同日亦飆漲6.86%。

周四美國股市三大指數全面上漲。道瓊工業指數上漲683.04點或1.76%，收在39,446.49點；標普500指數上漲119.81點或2.30%，收在5,319.31點；那斯達克指數上漲464.22點，或2.87%，收在16,660.02點。

台灣加權股價指數周四下跌425.18點，收在20,870.10點，台積電下跌2.61%，收在896.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.29 +4.07 138.00 +8.18

中華電 CHT 121.57 +1.60 121.50 +0.06

台積電 TSM 1,066.91 +6.13 896.00 +19.07

聯電 UMC 54.98 +6.67 52.80 +4.13

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

日本九州強震 台積電熊本廠區未受影響

台股外資大砍 國家隊救援！八大行庫砸逾104億元敲進權值股

初領失業金人數意外大降...美股早盤勁升 台積ADR、輝達均俏

海運運價大漲！台驊第2季稅後淨利季增率41.96%、EPS 2.84元

相關新聞

美就業數據報喜 道瓊大漲683點、那指勁揚2.87%

繼本周初股市大幅拋售之後，最新勞動市場數據提振了投資人對美國經濟的信心，美股大漲。

美股收盤／那指、標普均收高逾2% 因衰退擔憂緩解

美國股市周四（8日）跳漲，那斯達克指數和標普500指數收盤均上漲2%以上，因為同日公布的最新一周初請失業金人數降幅超過預...

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

空中巴士宣稱，新推出的A321XLR具備4700浬（8700公里），長達11小時續航力，讓航空公司的航線變化更多元，可從紐約飛羅馬，倫敦飛到溫哥華或德里，顛覆單走道窄體客機只能飛短程的印象。 A321XLR問世，對航空市場帶來一定影響，甚至再次「補刀」波音，讓其最近發生墜機又傳出逃生門半空脫落意外的737MAX愈戰愈辛苦。...

NVIDIA值得高股價嗎？ 估值大師達摩德仁因這理由力薦

人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）股價7日收盤重挫5%，比前波高點摔落20%，步入熊市。8日早盤輝達股價更一度跌...

巴菲特賣蘋果、黃仁勳賣輝達 都在最高點是神準或僥倖

全球股市本周經歷上沖下洗的劇烈震盪，在梳理各項可能原因時，發現波克夏控股執行長巴菲特上季大砍蘋果持股近半，赫然成為導火線之一。而在近幾周美股由大型科技股向小型股輪動過程中。輝達創辦人兼執行長黃仁勳一再拋售持股，也引起投資人竊竊私議，普遍認為他是在逢高出脫、獲利了結。 然而，事實真是如此？聯合報數位版《全球財經》為讀者解析。...

英特爾股價四天崩跌35% 分析師：最糟時期尚未結束

晶片大廠英特爾（Intel）7日遭股東控告，理由是隱瞞導致其財報疲軟、裁員和暫停配息的問題。英特爾從上周發布災難性的財報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。