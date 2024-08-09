台積電ADR大漲6.13% 較台北交易溢價擴大至19.07%

全球股市本周經歷上沖下洗的劇烈震盪，在梳理各項可能原因時，發現波克夏控股執行長巴菲特上季大砍蘋果持股近半，赫然成為導火線之一。而在近幾周美股由大型科技股向小型股輪動過程中。輝達創辦人兼執行長黃仁勳一再拋售持股，也引起投資人竊竊私議，普遍認為他是在逢高出脫、獲利了結。 然而，事實真是如此？聯合報數位版《全球財經》為讀者解析。...

2024-08-09 06:00