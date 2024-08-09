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美股收盤／那指、標普均收高逾2% 因衰退擔憂緩解

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國股市8日反彈大漲。 路透
美國股市8日反彈大漲。 路透

美國股市周四（8日）攀高，那斯達克指數和標普500指數收盤均上漲2%以上，因為同日公布的最新一周初請失業金人數降幅超過預期，緩解了對勞動市場過快疲軟的憂慮。

道瓊工業指數上漲683.04點，或1.76%，至39,446.49點；標普500指數上漲119.81點，或2.30%，至5,319.31點；那斯達克指數上漲464.22點，或2.87%，至16,660.02點。

美國最新數據顯示，上周美國初領失業金人數降幅超過預期。Murphy & Sylvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，「這是本周受到關注的數據，因此它的重要性增加了。」，「我們對此的解讀是，勞動市場繼續保持良好態勢......當前對經濟衰退的擔憂可能有些過頭了」。

周四標普500指數所有主要類股均上漲，其中科技和通訊信服務類股漲幅居於領先。小型股也上漲，羅素 2000 指數攀升 2.4%。

周一受挫嚴重的科技股周四反彈。晶片製造商輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）均大漲逾6%。Meta Platforms 攀升 4.2%，蘋果上揚約 1.7%。

製藥巨擘禮來股價急升9.5%，是標普指數中漲幅最大個股之一。該公司糖尿病治療藥物 Mounjaro 及減肥藥 Zepbound 需求強勁（Zepbound 銷售首見單季突破10億美元），獲利優於預期，上調了年度利潤預測。

上周美國7月就業報告引發了對美國可能出現經濟衰退的擔憂，之後股市遭大規模拋售。另外，交易員們認為利差交易平倉也是股市潰敗的原因。利差交易是投資人從低利率經濟體借錢，來為他們在其他地方的高收益資產押注提供資金。

被稱為華爾街恐懼指數的CBOE市場波動率指數VIX，周四下跌了。

Little Harbor Advisors 首席市場策略師兼投資組合經理David Lundgren表示，波動率一旦開始上升，就需要一段時間才能平靜下來。「雖然我們看到股市上漲了很多，但這並不一定意味著低點已經出現，也不一定代表我們會從這裡直線上升」，他說，「但從三個月、六個月的時間來看，非常可能看到報酬率高於平均水準的趨勢」。

路透指出，第2季財報季已接近尾聲，但在此前出現一些令人失望的情況後，投資人正在密切關注最後的一些業績報告。例如，Under Armour周四大漲 19.2%，這家運動服裝生產商公布的上季利潤出人意料得好，主要得益於公司削減庫存和促銷的努力。

指數 經濟衰退 美國

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