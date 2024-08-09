美國經濟展望 推演六情境

美國7月就業報告比預期弱，觸發衰退指標「薩姆規則」，更掀起美國經濟是否已陷入衰退的辯論。華爾街專家提出六種可能情境：

一、經濟衰退：被視為最不可能的情境。預測師多半認為，未來一、兩年，美國經濟可能維持穩健成長2%或稍快一些。

二、軟著陸：是目前最常用來描述美國經濟現況的詞彙。在這種「金髮女孩」（不冷不熱恰到好處）情境下，Fed雖把利率拉高到足以馴服頑強的通膨，卻不至於將經濟推落至衰退深淵。

三、不著陸：經濟持續以高於長期潛能的速度擴張，同時通膨恢復常態水準。那種情境可說是不著陸。

四、滾動式衰退：指的是在某段時期整體表現良好，但有一些主要產業輪流陷入不景氣。過去一、兩年期間，美國經濟就呈現一些滾動式衰退的徵狀。

五、成長型衰退：有時成長牛步化，感覺像是停滯似的，比方說每季成長率遠低於1%。

六、硬著陸：可以指成長型衰退，但也有人把它當作衰退的同義詞，指的就是經濟景氣萎縮。