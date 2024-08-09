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美就業驚喜 衰退疑慮緩解

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國勞工部8日公布，上周全美首次申領失業補助金的人數為23.3萬人。 （路透）
美國勞工部8日公布，上周全美首次申領失業補助金的人數為23.3萬人。 （路透）

美國勞工部8日公布，上周全美首次申領失業補助金的人數為23.3萬人，較前一周減少1.7萬人，為近一年來最大減量。市場原先預估會有24萬人申請失業金，主因之前一周申領人數最多的各州，例如密西根、密蘇里及德州等地，上周人數都告減少。

備受金融市場關注的美國最新一周（8月3日止）首次申領失業給付人數意外大降，令市場對於美國勞動市場降溫太快、經濟可能陷入衰退的憂慮得到一些紓解，帶動美股早盤上揚，道瓊漲逾400點，美國10年期公債殖利率也一度重回4%大關。

美上周初領失業金人數
美上周初領失業金人數

另外，再前一周（7月27日止）連續申領失業給付的人數，小量增加到188萬人。目前首次及連續申領人數持續在2019年時水準附近徘徊。

學者指出，首次申領失業金人數減少，有助市場確信勞動市場只是恢復到疫情前的趨勢，而非迅速惡化，也使近來市場對經濟衰退疑慮得以緩解。

上周五公布的7月就業數據疲軟，導致股市重挫，聯準會（Fed）官員已表示不會對一個月的數據過度反應，但也承認現在更聚焦於「最大就業」這項使命，因通膨大致已經趨緩。其他數據也支持Fed看法，包括企業求才人數仍居高，且裁員人數未激增。

失業給付 美國

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