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股神巴菲特持有國庫券 比Fed 多

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電
截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債，甚至比聯準會多。 美聯社
截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債，甚至比聯準會多。 美聯社

「股神」巴菲特握有創紀錄的現金準備，而他執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）如今持有的國庫券，比美國聯準會（Fed）還多，這些資產有助於安度股市的動盪時期。

CNBC報導，根據波克夏上周公布的財報，該公司截至第2季的短期國庫券投資額為2,346億美元，比去年底的約1,300億美元激增81%，也超過了Fed截至7月31日持有的約1,953億美元。波克夏同時還握有420多億美元的現金和約當現金。

當然，Fed手上還握有由財政部發行的各式債券，總規模達4.4兆美元。Fed在新冠疫情期間是政府債券的大買家，並且一直是公債最大持有人之一，以保持市場流動性。但Fed自2022年6月來，一直透過量化緊縮在縮減資產持有量。

巴菲特已於上季大舉拋售持股，就連他的頂級股票蘋果，上季已砍掉一半，因此避開了本周的「黑色星期一」，這很有先見之明。觀察家說，由此可見他似乎不看好美國經濟和市場。

巴菲特過去曾說，危機時期，他會在標售會上直接買入美債。美國政府出售的國庫券，期限由4周到52周不等。

過去兩年國庫券殖利率大漲，巴菲特的巨額資金一直都能賺取可觀報酬。如果投資3個月國庫券，領取大約5%的利率，2,000億美元的現金每年會有100億美元的穩定收益，也就是每季25億美元。

另外，波克夏也是日圓套利交易的大型參與者，利用借來的日圓購買日本五大商社的股票。

日圓套利交易通常是以1%左右的低利率借入日圓資金，投資到收益較高的貨幣、債券或股票。波克夏在2020年先買進伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友等五家日本商社5%的股權，後來加碼到8%，總市值已達200億美元。該公司以用日圓借款來規避貨幣風險。

巴菲特這樣操作很精明，日圓此後貶值大約40%。近期日圓反彈，升值6%到約1美元兌144日圓、日股東證指數本月大跌13%，使波克夏對五大日本商社的持股也承受壓力，但與許多借入日圓投資其他金融資產的槓桿交易商不同的地方是，波克夏近100億日圓的債務2060年才到期，能撐很久。

波克夏發行日圓債券，能保護自己免受日圓貶值影響，否則在日股的收益會被部分蠶食。該公司以廉價日圓債務為買股提供資金，平均年成本其實低於1%。

Fed 巴菲特 波克夏

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