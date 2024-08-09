英特爾股價四天崩跌35% 分析師：最糟時期尚未結束

晶片大廠英特爾（Intel）7日遭股東控告，理由是隱瞞導致其財報疲軟、裁員和暫停配息的問題。英特爾從上周發布災難性的財報後，股價在短短四個交易日就崩跌了近35%。

路透報導，股東們已在舊金山聯邦法院對英特爾及執行長基辛格和財務長辛斯納提起集體訴訟。股東們表示，當英特爾上周公布財報時揭露其晶圓代工業務簡直是「陷入掙扎」，令他們措手不及。他們說，英特爾在晶圓代工業務及其製造能力等方面的重大虛假或誤導性陳述，拉高了從1月25日至8月1日的股價。

英特爾股價走勢

上周四美股盤後，英特爾宣布將裁員逾15%人力，相當超過1.5萬人，並且從第4季起停止配息，做為2025年撙節100億美元整頓措施的一環。

當天，英特爾也公布第2季淨虧損16.1億美元，營收下滑1%至128.3億美元。該公司一直無法回擊來自晶片同業的競爭，也無法從AI領域的成長受惠。英特爾的競爭對手包括超微（AMD）、輝達（Nvidia）、南韓三星電子，以及台灣台積電等公司。

英特爾股價自從上周四公布財報至本周三（7日）收盤，累計已重挫近35%，每股只剩18.99美元；今年迄今累計跌幅高達62%，在費城半導體指數的成分股中表現倒數第二，跌幅僅次於Wolfspeed的70%。

另據彭博資訊報導，在英特爾股價雪崩後，愈來愈少華爾街投資人看好該公司的股票，分析師並警告說，最糟的時期尚未結束。多家機構在英特爾財報公布後，紛紛調降對該公司股票的投資建議評級，使其成為分析師最不看好的半導體公司。

Kenny& Co.執行長肯尼表示：「這份財報非但不代表觸底，反而是繼續提出令人擔憂的理由。」「投資人正在拉下緊急停止開關。」他並指出，英特爾面臨「激烈競爭，缺乏相關產品，而且扭轉頹勢的代價高昂、進展緩慢。估值並不便宜，隨著對經濟狀況的擔憂日益加劇，現在說最糟糕的時期已經過去為時過早」。