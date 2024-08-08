NVIDIA值得高股價嗎？ 估值大師達摩德仁因這理由力薦

人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）股價7日收盤重挫5%，比前波高點摔落20%，步入熊市。8日早盤輝達股價更一度跌破每股100美元價位，但隨後又強彈，反映投資人對輝達後市看法多空分歧。

究竟輝達股票值不值這個價，能不能守住100美元價位？

MarketWatch報導，估值專家暨紐約大學史登商學院金融學教授達摩德仁（Aswath Damodaran）表示，輝達股票要撐得起目前的價格，只有一種可能：讓投資人相信該公司能持續創新，並且在全新的市場也能輝煌騰達。

NVIDIA本領：開闢新市場並率先達陣

達摩德仁接受媒體訪問時說：「我可以告訴你，我看好輝達的一點。我稱它是善於把握機會的成長型公司。這家公司有辦法找到新的市場，比其他人都早一步跳進去。遊戲是如此，加密幣是如此，AI也是如此。」

他說：「第一次成功，你可以說是幸運。第二次，你可以說是真的很幸運。第三次，這家公司必定具有某種本領，讓他們能超前競爭對手以及整個市場。」

達摩德仁認為，投資人大可押注輝達，「讓3兆美元（頂峰市值）合理化的，不是AI，而是預期輝達能找到另一個新的大型事業，而且先馳得點。」

他曾多次拿2000年達康泡沫時代的網路設備巨人思科（Cisco），與輝達相提並論。他說：「即使你相信高盛的數據，把AI估成規模3兆或4兆美元的生意，輝達從事的AI架構生意，也不可能吃下超過其中的0.5兆美元。其實，那還高估了，我之前見過對AI晶片生意的預測都沒那麼高呢。」

價值型投資可「安息」了？

除了評論輝達股價之外，達摩德仁還語出驚人說，他認為讓價值型投資（value investing）「安息」的時候到了。他說：「埋葬現有的價值型投資，我想我不會掉一滴淚，因為現在是讓它安息的時候了。」

達摩德仁解釋，他從未到奧馬哈參加「股神」巴菲特公司（波克夏）的股東會，他認為那場會議有儀式感，有如向「巴菲特和孟格的神壇行禮膜拜」。

他還批評價值投資人自以為是。他表示，常聽價值型投資人自詡是「成年人」，老愛批判有些交易員很膚淺，有些科技投資人很膚淺。「這種自以為是的毛病在於，你自以為做正確的事就值得獎賞。那是很糟糕的投資起點。」

達摩德仁透露，「七巨頭」股票他每一檔都有投資。「謝天謝地，我不是在2023年買的，但這些股票曾幾何時都很便宜，而我選擇在那時買進。只要價格適宜，買什麼股票你應該都很樂意。」