英飛凌大馬晶片廠 啟用

歐洲晶片大廠英飛凌（Infineon）8日啟用位在馬來西亞的功率半導體製造園區，這將提高該國在全球晶片供應鏈的影響力。

彭博資訊報導，英飛凌這座位在大馬北部居林縣的製造據點，8日舉行第一階段的開幕典禮。此園區造價70億歐元（77億美元），是英飛凌旗下最大功率晶片廠。

隨著半導體被視為任何國家發展新興科技最重要的戰略物資之一，世界各主要國家都不惜砸下重金，強化國內半導體生產。

英飛凌執行長漢貝克表示，這座新園區目前進度已超前計畫，一旦等到第二階段也完工，將成為全球最大的碳化矽功率半導體製造據點。

該公司表示，這座新廠將會專注於生產能夠協助汽車、工業和資料中心領域減碳的功率半導體，預計最終可創造約4,000個工作機會。

英飛凌的這項投資，也凸顯大馬在吸引科技投資上的潛力，隨著地緣政治不確定性升高，晶片大廠正尋找可替代中國大陸和台灣的製造地點。

馬來西亞過去幾年已崛起成為全球封裝中心。包括英特爾、日月光、艾克爾（Amkor）等大廠，都已善用當地有技術且成本低廉的人力，以及鄰近主要市場的特性，尤其是在新冠疫情和美中緊張擾亂全球晶片流動之際。

大馬政府也實施多項可提升吸引力的政策，做為回應，包括提供56億美元獎勵金，並在首都吉隆坡附近設立晶片設計中心。