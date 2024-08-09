零工經濟夯 外送業財報靚

在衰退疑雲罩頂之際，「零工經濟」躍為美國經濟一大亮點。Uber、DoorDash等公司上季財報表現都超越預期，獲致二位數成長，以紮實的數據駁斥所謂美國消費者支出全面下滑的論點。

衝擊其他公司的逆風，對零工經濟公司反倒可能是順風。Uber執行長庫斯洛沙希說，過往經歷顯示，衰退時營運更有效率。勞動市場降溫時，更多人會找司機和外送員差事，有助降低消費者支付的運費。他還說，Uber顧客以高收入者居多，未見到各收入客層生意減弱跡象，更何況Uber平台原本就具有抗景氣循環特質。

相較於科技巨人微軟、Alphabet、蘋果必須投注在人工智慧（AI）投注巨資，零工經濟公司這方面的壓力較輕，可把錢投資在別處或用來降低成本。哈佛商學院教授貝克說，之前Uber未受AI熱潮吹捧，如今自然也不會隨熱潮退燒而深受其害。

外送業受惠於顧客養成叫車與叫外賣習慣且已將這類支出列入日常預算，所以不像精品集團或其他非必需消費品公司那麼容易受制於景氣降溫、需求下滑打擊。