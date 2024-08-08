強化成長...蘋果將推Apple Intelligence高階功能 估收費20美元

分析師表示，科技巨擘蘋果（Apple）可能會對人工智慧（AI）系統Apple Intelligence的高階功能，最多收費20美元，以強化服務部門成長。

CNBC報導，蘋果計劃在今年稍晚，讓部分裝置搭載Apple Intelligence。蘋果6月發表AI系統時，承諾推出更強大的語音助理Siri，以及自動生成電子郵件和影像的功能。

分析師指出，儘管這些功能將緩步上路，而且初期在中國大陸和歐洲等地無法使用，但蘋果可能會對較進階的功能收費。

Counterpoint Research合夥人沙赫說，投資AI相當昂貴，蘋果會想將成本轉嫁給使用者。

他同時表示，Apple Intelligence的高階AI功能，可能會收費10~20美元，或許是Apple One方案的一環。Apple One目前每月費用為19.95美元，用戶可使用如Apple Music在內的多種服務。

CCS Insight研究主管伍德說，聯網裝置公司所提供的加值服務中，蘋果是少數成功變現的業者，「這開啟先例，用戶須付費才能使用更高階的服務。而基於此原則，不排除蘋果可能選擇對Apple Intelligence的更進階功能收費」。

伍德補充，Apple Intelligence讓蘋果有機會，推出以單一價格綁定多種服務的訂閱方案。

沙赫說，AI賦予蘋果進一步鎖定忠實顧客的良機，Apple Intelligence將學習使用者行為，變得更為個人化。

蘋果最大競爭對手三星，已經開始推出AI服務Galaxy AI。但三星行動通訊主管表示，公司還在思考Galaxy AI軟體的各種收入模式。