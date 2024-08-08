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美上周初領失業金人數明顯減少 美股期指翻紅、美債殖利率重返4%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股示意圖。圖／美聯社
美股示意圖。圖／美聯社

備受金融市場關注的美國最新一周（8月3日止）首次申領失業給付人數，意外出現近一年來最大的單月減量，令市場對於美國勞動市場降溫太快的憂慮得到一些紓解，帶動美股上揚。

8日公布的數據顯示，上周首次申領失業補助金的人數減少17,000人，為233,000人，主要是因為之前一周申領人數最多的各州，例如密西根、密蘇里及德州等地，上周人數都告減少。不過比較可靠的4周移動平均數上升到240,750人，是今年來最高。

另外，再前一周（7月27日止）連續申領失業給付的人數，小量增加到188萬人。目前首次及連續申領人數持續在2019年時水準附近徘徊。

經濟學者指出，首次申領失業金人數減少，有助於令市場確信勞動市場只是恢復到疫情之前的趨勢，而非迅速惡化，也使近來市場對於經濟衰退的疑慮得以緩解。

失業趨緩，帶動美股期指及美債殖利率上升，道瓊期指漲逾百點，10年期美債殖利率反彈，重回4%。

上周五公布的7月就業數據疲軟，並導致股市重挫之後，聯準會（Fed）官員已表示不會對一個月的數據過度反應，但也承認現在更聚焦於「最大就業」這項使命，因為通膨大致上已經趨緩。

其他數據也支持Fed的看法，包括企業求才人數仍然居高，且裁員人數並未激增；不過戴爾與英特爾等企業最近紛紛宣布，將大量裁員。

Fed 失業 經濟衰退 美國 美股

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