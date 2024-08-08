股市動盪像小兒哭鬧？美股周一暴跌釀不安 資深奶爸教4招駕馭股海風暴

有一群人行事變化莫測，喜怒無常，情緒不時激烈擺盪。他們注意力短淺，難以接受改變，常常對新的事物覺得恐懼，有時卻又興奮過度。個性很衝動，老是要別人立即關注，得不到想要的就大發脾氣。

以上描述的不是剛學走路的小娃娃，而是舉止像極幼兒的金融市場交易員。

抓狂的交易員 vs. 鬧脾氣的小孩

本周金融市場動盪，與幼兒哭鬧有許多相似處。上周發布的美國7月就業報告不如預期，加上聯準會（Fed）未能預見那些數據令人失望，所以也沒能啟動降息。市場交易員認定就業數據敲響衰退警鐘，但其實細讀就會發現，7月就業數字可能受到颶風貝羅（Beryl）扭曲，失業率攀升則反映臨時裁員數竄升。

但小小孩看事情都很膚淺，交易員恐怕也一樣，像嬰兒似的吐出奶嘴、哭鬧不止，以致美股標普500指數周一暴跌3%。他們還吵著要Fed大舉降息，把美國長期公債殖利率大幅壓低。「恐慌指數」（VIX）當天衝破50，觸及令人憂慮的水準。

幼兒哭鬧不停不僅惹惱父母，還引起旁觀者七嘴八舌。有人拿2024年8月5日股市暴跌，跟1987年「黑色星期一」華爾街大崩盤相提並論，有人指責Fed「落後曲線」。美國前總統川普在Truth Social發文宣稱「股市崩盤了」、「就業數據好慘」。交易員呼籲老爸--Fed主席鮑爾--想辦法安撫市場。最好召開緊急會議宣布降息，或9月降息幅度從1碼擴大為2碼（0.5個百分點）。

不安情緒從華爾街蔓延到市街，從近日來Google搜尋「衰退」筆數激增到堪與2007-2009全球金融海嘯時期相當的水準，可見一斑。

但照顧過奶娃的家長們都明白，睡眠和食物可讓一切風平浪靜。周一市場狂風暴雨過後，周二早晨全球股市反彈，長期美債殖利率升勢逆轉，VIX從雲端墜回地面。到午餐時間，市場大致已回歸正常。

那麼，投資人可從周一鬧劇中學到什麼？養育過奶娃，也編過入門經濟學教科書的密西根大學經濟學與公共政策教授沃爾弗斯指出，投資人可學到下列四個教訓：

一、事出必有因，不要輕忽潛在風險

20世紀經濟學家薩繆森曾戲稱，過去發生五次衰退，股市卻已預言了九次。然而，把市場動盪當笑話看很容易，卻可能忽略市場提供的寶貴洞見。畢竟，花錢買某家公司股票，形同押注於這家公司的經濟前景。因此，股價成為一種真正有前瞻性的指標，儘管可能輕易受到杯弓蛇影驚嚇，卻也對潛在的風險十分敏感。只因你沒看見躲在小孩床下的妖怪，不表示牠們就不存在。

二、關注市場脈動，但勿分分秒秒緊盯

如何解讀市場在訴說些什麼？有時候，把自己抽離混亂的當下，避免陷入其中，會看得更清楚。沃爾弗斯說：「股價通常是經濟轉強或是轉弱的第一個跡象，儘管經常傳達錯誤訊號的惡名昭彰。值得追蹤，但不必太執迷於緊盯每一個光點。」這句話是給選修他經濟學導論課程的大一新鮮人，但對廣大股民也適用。

三、管理投資組合，眼光要放長遠

股市大跌時，該不該連忙殺出投資組合中的持股？沃爾弗斯的建議是：停止像強迫症患者那樣不時查看。過去150年來，有120個年頭股市是上漲的；但所有交易日當中，股市下跌的日子大約占46%。若能克制自己避免過於頻繁查看股價漲跌，就不會落入執著於短線股價起伏的陷阱。如此一來，也就能更清楚對焦長期投資報酬。

四、股市是經濟的櫥窗，但不代表全貌

對追蹤經濟情勢的人士而言，有必要持續觀察金融市場脈動。但市場不應占去全部的注意力。也必須留意描繪經濟現況的硬數據。此時，這些經濟硬數據訴說的故事，比市場描繪的景象歡樂多了，值得憂慮的理由也比華爾街本周傳達的訊息少多了。