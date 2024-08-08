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金融時報：Google和Meta達祕密廣告協議 鎖定青少年

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
英國金融時報披露，美國科技巨頭Google和Meta敲定祕密協議，在影音平台Youtube投放瞄準青少年的IG廣告，此舉繞過Google公司本身關於未成年用戶的相關規定。圖／美聯社
英國金融時報披露，美國科技巨頭Google和Meta敲定祕密協議，在影音平台Youtube投放瞄準青少年的IG廣告，此舉繞過Google公司本身關於未成年用戶的相關規定。圖／美聯社

英國金融時報披露，美國科技巨頭Google和Meta敲定祕密協議，在影音平台Youtube投放瞄準青少年的IG廣告，此舉繞過Google公司本身關於未成年用戶的相關規定。

根據英國金融時報和消息人士看到的文件，Google替Meta進行一項針對13至17歲Youtube使用者的行銷計畫，宣傳Meta的Instagram

3名消息人士表示，Instagram的宣傳刻意鎖定一群使用者，但在其廣告系統被標記為「未知」。Google清楚這些「未知」用戶未滿18歲。

同時，根據金融時報看到的文件，這些動作是為了確保真正的行銷意圖不被發現。

報導中表示，這項計畫無視Google本身規定禁止針對18歲以下未成年的個人化和定向廣告。Google的政策也禁止繞過公司本身的指引方針。

根據金融時報和消息人士看到的文件，Google和法國廣告公司陽獅集團（Publicis Groupe SA）美國分公司Spark Foundry今年2月至4月合作在加拿大推出這項試驗性行銷計畫。

消息人士表示，這項行銷計畫在被認為獲致成功的情況下，5月移師美國測試，甚至打算進一步擴大至國際市場，並宣傳臉書（Facebook）等Meta旗下的其他app。

報導中說，這項試驗性計畫規模雖小，卻被Google視為是和Meta建立關係的機會，看好可以在Youtube及其旗下其他平台帶來更引人注目和高價的「品牌」廣告。

消息人士表示，Goole在金融時報與其聯繫後，就此案展開調查。目前這項計畫已經取消。

Google說，「我們禁止針對18歲以下的個人化廣告。這些政策遠遠超過規定要求，並受到技術支援保護。我們已確認這些保護運作良好」，因為沒有已知18歲以下的Youtube註冊使用者成為該公司的直接目標。

Instagram 使用者 廣告 美國

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