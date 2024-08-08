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投資人面對市場波動 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港8日綜合外電報導
在華爾街拋售潮後，亞洲股市今天收盤走勢不一。圖／聯合報系資料照
在華爾街拋售潮後，亞洲股市今天收盤走勢不一。圖／聯合報系資料照

華爾街拋售潮後，亞洲股市今天收盤走勢不一。分析人士示警，由於投資人對全球經濟感到擔憂，本週擾亂市場的波動仍將持續一段時間。

法新社報導，2日公布的資料顯示，全美7月非農就業新增人數低於預期，這持續在市場引起迴響，引發世界最大經濟體美國可能陷入衰退的擔憂。

儘管疲弱的勞動力市場數據通常被視為利多、為美國聯邦準備理事會（Fed）降息提供動力，但投資人開始擔心聯準會的行動已經過晚。

聯準會可能多次降息的預期被避險情緒抵銷，今年因人工智慧（AI）相關產業熱潮飆升的科技股獲利回吐更加劇避險情緒。

華爾街三大主要指數開高走低，收盤回吐早盤漲幅，而美國10年期公債拍賣反應不佳，也令市場氣氛更加低迷。

亞洲股市前兩天從5日的暴跌中反彈，早盤跟隨美股腳步下跌，但仍有些市場小幅上漲。

東京、雪梨、首爾、台北和雅加達股市收低；香港、新加坡、馬尼拉和曼谷股市收高。

美國 美股 聯準會 華爾街

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