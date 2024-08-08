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AI需求帶動銷售激增 東京威力科創上修年度獲利預測

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在AI需求帶動銷售激增下，東京威力科創（Tokyo Electron）上季銷售遠優於預測，並且上修了至明年3月底止的年度獲利預測。圖／東京威力科創公關部提供
在AI需求帶動銷售激增下，東京威力科創（Tokyo Electron）上季銷售遠優於預測，並且上修了至明年3月底止的年度獲利預測。圖／東京威力科創公關部提供

在人工智慧（AI）需求帶動銷售激增下，東京威力科創（Tokyo Electron）上季銷售遠優於預測，並且上修了至明年3月底止的年度獲利預測。

這家日本半導體設備製造商8日說，預期今年全年度營業利益可達6,270億日圓（43億美元），比先前的指引高出8%，延續了前一年度的強勁成長趨勢，該公司也調高了4~9月銷售與獲利展望。

東京威力科創4~6月的營收為5,550億日圓，優於分析師預測的5,000億日圓，並且終結了2022年以來的連續年比下跌。上季的營業利益為1,657億日圓，也優於預期。

東京威力科創經歷了動盪的一年，因為AI需求最初提振該公司及整個晶片產業的前景，但美國遏止對中國大陸的晶片出口，帶來了一些阻力。截至今年3月底止，東京威力科創有47%營收來自中國大陸 ，原因之一是中國趕在華府可能升高制裁之前，囤積晶片製造設備。

半導體 日本 東京

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