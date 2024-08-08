軟著陸或衰退？美失業率觸發「衰退指標」 分析師解析6種可能情境

美國7月非農就業報告比預期弱，失業率意外攀升並觸發衰退指標「薩姆規則」，掀起經濟是否已陷入衰退的辯論。大多數經濟學家仍不認為美國經濟衰退山雨欲來，遑論已經發生，但市場仍議論紛紛，揣測聯準會（Fed）即將調降利率並擴大降息力道的臆測聲四起。

究竟美國經濟下一步會怎麼走，是眾所期盼的「軟著陸」，還是令人談之色變的「硬著陸」？MarketWatch將華爾街專家提出的六種可能情境整理如下：

一、經濟衰退

經濟景氣向下沉淪，被視為最不可能的情境。預測師多半認為，未來一、兩年，美國經濟可能維持健康的擴張步調，每年穩健成長2%或稍快一些。

究竟「衰退」定義為何？舊有經驗法則說，國內生產毛額（GDP）一連兩季萎縮，就稱得上衰退了。

但經濟學家指出，正式的衰退必須由國家經濟研究局（NBER）專家判定，他們採用就業、工業生產和實質（經通膨調整）收入等指標來觀察經濟景氣。當失業率迅速攀升、實質收入降低、消費者支出滑落、企業削減生產時，通常衰退就真的來臨了。

然而，目前看來，這些情況都尚未發生。BMO資本市場經濟學家瓜提耶說：「（NBER的）衰退定義一語中的。必須見到各個領域的景氣都普遍出現萎縮。我們目前尚未瀕臨衰退。」

二、軟著陸

「軟著陸」是目前最常用來描述美國經濟現況的詞彙。在這種「金髮女孩」（不冷不熱恰到好處）情境下，Fed雖把利率拉高到足以馴服頑強的通膨，卻不至於將經濟推落衰退深淵。

PNC金融服務首席經濟學家佛榷說：「當我們觸及潛在成長率，而且通膨朝Fed 2%目標趨緩，我會把這種情況稱為軟著陸。」潛在成長率意指讓GDP擴張而不會引燃通膨的最快成長速度。

根據Fed最新發布的預測，Fed估計美國目前的潛在成長率是1.8%。華爾街多位經濟學家則認為，潛在成長率大約比2%高一些，但難以估出精確的數字。

軟著陸非常罕見。第二次大戰後，Fed只有一次達成軟著陸的紀錄。

三、不著陸

另一種可能性，是經濟持續以高於長期潛能的速度擴張，同時通膨恢復常態水準。那種情境可說是「不著陸」。

舉例來說，第2季美國經濟季增年率達2.8%，就高於平均值。2023年第3季和第4季，美國GDP成長率也達到3%或更高水準，儘管Fed已把基準利率提高到23年最高峰。

不過，幾乎沒有一位華爾街經濟學家認為「不著陸」有可能實現。分析師普遍認定，Fed升息必定導致經濟減緩。

Oxford Economics副首席美國經濟學家皮爾斯說：「到個時點，經濟必須返回平衡狀態。」

瓜提耶也同意：「基本上，不著陸的情境從未發生過。」

四、滾動式衰退

「滾動式衰退」指的是，經濟在某段時期整體表現良好，但有一些主要產業輪流陷入不景氣。

過去一、兩年期間，美國經濟就呈現一些滾動式衰退的徵狀。例如，房貸利率躍上數十年高點，打擊房市景氣，房屋興建與銷售雙雙滑落。又如製造業，過去一年來也步履蹣跚，因為高利率和消費者支出型態轉變，疫後支出重點從貨幣轉向服務。

皮爾斯說：「在滾動式衰退中，一些產業景氣低迷。」

五、成長型衰退

有時經濟成長牛步化，感覺像是成長停滯似的，比方說每季成長率遠低於1%。

所謂「成長型衰退」（growth recession）相當異常，而且不曾持續超過數季之久。美國或許在2012年和1979年曾經歷這種情境。

六、硬著陸

硬著陸可以指成長型衰退，但也有人把它當作衰退的同義詞，指的就是經濟景氣萎縮。

BMO的西提耶說：「硬著陸就是衰退。」