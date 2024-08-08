華納兄弟探索第2季虧損逾3千億 股價重挫近10%

華納兄弟探索公司今天表示，由於有線及衛星電視頻道商的費用和體育賽事轉播權續約的不確定性而減記電視資產的價值，致使公司第2季淨虧損達百億美元（逾新台幣3200億元），股價在盤後交易重挫近10%。

路透社報導，旗下擁有體育電視網TNT和串流媒體Max的電影與娛樂片商華納兄弟探索（Warner Bros Discovery），認列第2季非現金商譽減值達91億美元（約新台幣2958億元），這筆源自於華納媒體（WarnerMedia）和探索（Discovery）合併後的資產價值再評估減值，導致第2季的淨虧損達100億美元。

執行長札斯拉夫（David Zaslav）在與分析師電話會議表示，過去兩年，媒體業的生態驟變，衝擊傳統媒體業者的估值和預期，而減列正反映了當前情況。

被問到華納兄弟探索是否打算切割脫手公司資產，財務長維登費爾斯（Gunnar Wiedenfels）說：「我們先前已表明，無論執行甚麼樣的併購流程，各方無須對於我們的操作感到訝異。」

原本收視傳統電視頻道的觀眾轉向串流媒體，導致廣告和加盟權利金的收入不增反減，衝擊華納兄弟探索電視公司的獲利，又因取得體育賽事轉播權的費用越墊越高，更加惡化收入不增反減的困窘。

當前現場直播體育賽事已成為媒體業者增加收視率的關鍵，但TNT未能就轉播美國職籃NBA的賽事完成續約，並於上個月控告NBA。

不過分析師指出，若敗訴將加速華納兄弟探索電視事業的衰退。