擴大液化天然氣生產...開發碳捕集專案 日本J-POWER攜手澳企

日本公用事業「電源開發株式會社」（J-POWER）以及兩家澳洲碳捕集與封存（CCS）開發商deepC Store和Azuli今天宣布，三方已簽署聯合研究協議，建立戰略夥伴關係。

路透社報導，這兩家澳洲企業已在距離澳洲西北外海約200公里至250公里的波拿巴（Bonaparte）和布勞斯（Browse）盆地，取得溫室氣體評估許可或相關預定地。

聲明中表示，三方盼透過這次合作，將捕集日本、澳洲和周邊地區排放的二氧化碳然後儲存於澳洲的專案商業化。

J-Power計劃成為溫室氣體儲存地的合資參與者，這些溫室氣體儲存地可永久儲存多達10億公噸二氧化碳。

日本公用事業的J-Power也將為聯合研究提供資金，並確保參與開發溫室氣體儲存地的權利。

三家公司的目標是要發展出一個完整的價值鏈專案，接收來自日本、澳洲和周邊地區的液態二氧化碳，然後利用船隻將捕集到的二氧化碳運至澳洲水域的浮動儲存和注入裝置。

澳洲是世界上最大的液化天然氣（LNG）出口國之一，正依靠碳捕集與封存技術幫相關產業脫碳，同時持續擴大液化天然氣生產，已滿足日本和韓國等主要買家需求。