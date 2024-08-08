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世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為美國佛羅里達州的迪士尼主題樂園。圖／美聯社
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為美國佛羅里達州的迪士尼主題樂園。圖／美聯社

全球精品、食品和航空等產業近期紛紛發出獲利預警，反映疫情過後的消費熱潮消退，而且消費者對價格日益敏感，開始壓低企業的定價權。這也引發人們對美國和其他主要國家經濟放緩的擔憂。

在美國，消費者正緊縮休閒旅遊支出。迪士尼表示，受到消費者需求放緩影響，主題樂園上季營收年比下滑3%；民宿訂房平台Airbnb預期今年度營收成長放緩，因夏季旺季期間，美國客人需求減緩；希爾頓飯店執行長納塞塔更表明，市場「絕對在走軟」。此外，航空業者近幾周透露機票將降價，以填補今夏過剩的機位。

餐飲業者和日用品業者也感受到涼意，麥當勞和P&G等多家企業財報提出警示，為美國消費者勒緊褲帶增添最新證據。舊金山聯準銀行表示，美國家庭今年稍早已經把疫情期間積累的額外存款花光。

巴黎Generali資產管理公司主管蘿巴表示：「由於疫情期間積累極高的儲蓄，消費者先前一直能夠承受價格上漲。現在這種情況顯然即將結束…第2季財報季顯示出一些消費放緩跡象，企業因此試圖降價來刺激消費。」

標普全球7月商業活動調查顯示，美國和歐元區的企業無法先前一樣，輕鬆將上漲的成本轉嫁出去。

除了美國，歐洲也有大量企業財報顯示業者的定價能力減弱，且消費支出疲軟，例如雀巢和瑞安航空。

高利潤的精品業也未能倖免，開雲集團旗下品牌聖羅蘭（Saint Laurent）5月非常罕見地在法國、英國、美國和中國讓Loulou包款售價調降10%至15%；Burberry在7月發出獲利預警並解僱執行長、Swatch集團上半年營收年減14%、Hugo Boss大幅調降全年營收財測，精品龍頭LVMH也連兩季銷售低於預期。

倫敦Bernstein分析師索卡表示，經過三年高於平均水準的漲價後，精品價格漲價幅度有望回歸到5%-7%的長期趨勢，甚至更低。

美銀在6日表示，本季迄今，歐洲已有40家公司調降財測，為逾一年來最多，其中大多數公司表示原因是需求疲軟，令人驚訝的是，包括美國市場的需求也不振，「消費疲軟的跡象已引發疑慮」。

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