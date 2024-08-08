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銀彈充足...巴菲特會再加倉日本商社？ 股價大跌本益比接近當初加碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特（中）5月出席波克夏股東會的檔案照。圖／路透
巴菲特（中）5月出席波克夏股東會的檔案照。圖／路透

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司對日本五大商社的持股估值降低，該公司現在滿手現金，可能有機會加碼。

波克夏的持股因近期至本周一的市場崩盤，導致價值減損大約9,800億日圓，日股反彈後，損失截至周三收窄到大約5,500億日圓。

10年來均出席波克夏股東會的Bito金融服務公司總裁兼執行長Mineo Bito不認為巴菲特會在此刻拋售，而如果巴菲特「以更便宜的價格加碼，會很划算」。

東京T&D資產管理公司首席策略師Hiroshi Namioka揣測，也許巴菲特會將日股目前估值視為逢低承接的良機。波克夏目前銀彈充足，該公司第2季脫售了手中近半的蘋果持股，現金水位達破記錄的2,769億美元。

波克夏對丸紅、伊藤忠、住友、三井和三菱等五大商社約各有大約8%的持股。最近股價波動，以丸紅和三井跌得最厲害，跌幅31%超過大盤，主要是市場擔心日圓升值會影響日本商社的海外營收。截至周三，丸紅和三井的預估本益比已分別降至約7.5和9.1，與去年4月至6月巴菲特加碼時差不多。

巴菲特於2020年曾說，除非獲得這些商社的董事會具體批准，否則持股不會超過9.9%。目前顯然還有加碼空間。

三菱 巴菲特 日本 波克夏

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