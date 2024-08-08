外籍富豪湧入引發民怨 義大利內閣：仍歡迎移居 但稅請繳雙倍

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的內閣周三批准了對新遷入稅務居民的海外收入加稅，年度定額稅由10萬歐元激增一倍到20萬歐元（約台幣723萬元）。此舉是為了解決民怨，當地人將房價飆高和其他生活成本上漲的問題歸咎於超級富豪湧入。

財長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）說，這個課稅水準仍能讓外籍富豪對義大利感興趣。

義大利希望不必靠稅務減免，與其他國家競賽，來爭取外國人士和企業搬到義大利， 因為一旦那樣作，喬捷堤說，「像義大利這樣財政空間有限的國家註定要失敗」。義大利去年預算赤字占GDP的比率是7.4%，是歐盟設定的兩倍多。

義國在英國脫歐公投後推出定額稅計畫，鼓勵在海外生活至少九年的義大利人返鄉，或外籍人士遷居義大利，他們只需為海外收入或資產繳納15年定額稅。該計畫已吸引到至少2,730位千萬富豪定居義國，但引發推漲物價的疑慮。

調高課稅勢必減少想移居義大利的人數，但專家估計，身價逾700萬英鎊（台幣近3億元）的高淨值人士仍然會覺得義大利值得考慮。一位由倫敦搬到米蘭的法國投資人則認為，此事釋出義大利並非穩定政權的訊號，讓人懷疑以後是否還會再調高稅額。