美軍AH-64阿帕契直升機墜毀 釀1死1傷

美軍一架AH-64阿帕契直升機7日下午墜毀在阿拉巴馬州軍事基地，造成1人死亡、1人受傷，事故原因尚在調查中。

美聯社報導，根據美國陸軍航空卓越中心與諾沃塞爾堡的聲明，一架AH-64阿帕契直升機在蒙哥馬利以南約150公里處的諾沃塞爾堡（Fort Novosel）陸軍基地，進行例行飛行訓練時墜毀。

墜機事故導致飛行教官身亡，至於學員則是被空運送往醫院接受進一步評估。

根據戴爾郡驗屍官考利（John Cawley）說法，死者是46歲從軍隊退役的承包商蒙格（Daniel Munger）。

整起事故正在調查中，軍方尚未公布有關細節。美軍航空卓越中心與諾沃塞爾堡指揮官指揮官吉爾（Maj. Gen. Clair A. Gill）透過聲明表示，現階段最關心學員的健康以及對死者家屬的照顧與關心。

諾沃塞爾堡以前也被稱作為魯克爾堡（Fort Rucker），是美國陸軍直升機飛行員的主要訓練場所。