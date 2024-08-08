大摩點名緯創是「防禦性AI股」 指現在估值極度便宜

美系券商摩根士丹利點名，隨著市場近期震盪，緯創除了具有AI題材，而且還具有防禦性質。

大摩在8月6日的報告中表示：「在近期市場波動中，緯創是一檔可以持有的防禦性質AI股。」「由於現在的風險報酬比如此具有吸引力，緯創依然是我們青睞的AI伺服器（原創設計製造商）業者之一。」

大摩認為輝達（Nvidia） Hopper平台近期需求攀升，對於緯創是個利多，「我們見到Hopper需求對緯創略為有利，原因是它們仍然是Hopper的主要GPU基板（UBB）供應商」。大摩表示，預期Hopper產品的需求在第3季成長15%至20%，第4季成長30%至35%。

也因此，大摩估計，緯創的產量應該會從2025年第1季開始增加。

大摩表示，緯創現在估值「極度便宜」，目標價新台幣168元，代表還有約72%的上漲空間。若以2025年每股盈餘預估來看，當前股價的本益比僅9倍，大摩認為這與投資人願意為「下游AI個股」埋單的15倍至20倍本益比相比，是低估了。

該銀行在報告中表示：「我們也認為緯創的利潤將持續改善，原因是它們對於消費電子產品的注意力減少，轉向工業／商業產品。」