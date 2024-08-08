快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息！他持有的短期美債比Fed還多

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債甚至比聯準會多。美聯社
截至第2季止，「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏持有的短期美債甚至比聯準會多。美聯社

「股神」巴菲特（Warren Buffet）握有創紀錄現金儲備，他旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）如今擁有的國庫券比美國聯準會（Fed）還多。

根據波克夏財報，該公司截至第2季的短期國庫券投資達2,340億美元，遠高於前一季的1,530億美元。金額超過了聯準會在7月3日當周持有的這種短債約1,953億美元。波克夏同時握有420多億美元的現金和約當現金。

當然，美國央行手上還有較長期美債的龐大部位，4.4兆美元財政部發行的各式債券。聯準會在疫情期間是政府債務的大買家，並且一直是國債最大持有人之一，以保持市場流動性。

在本周的「黑色星期一」之前，巴菲特上季已大舉拋售持股，包括他的頂級股票蘋果在內，這很有先見之明。觀察家說他似乎不看好美國經濟和市場。

巴菲特過去曾說，危機時期，他會在標售會上直接買入美債。美國政府出售的國庫券，期限由4周到52周不等。

過去兩年國庫券殖利率大漲，巴菲特的巨額資金一直都能賺取可觀報酬。如果投資3個月國庫券，領取大約5%的利率，2,000億美元的現金每年會有100億美元的穩定收益，也就是每季25億美元。

巴菲特

延伸閱讀

每月1千存股美股5大科技龍頭...報酬能達多少？達人試算抱6年：漲幅67.84%

巴菲特也入列！全球股災重創9科技富豪身價 受傷最深的是他

台股兩個交易日市值蒸發8.91兆元 謝金河：世界的震央在日本

台股殺盤逾1800點 止穩觀察4重點

相關新聞

大摩點名緯創是「防禦性AI股」 指現在估值極度便宜

美系券商摩根士丹利點名，隨著市場近期震盪，緯創除了具有AI題材，而且還具有防禦性質。

不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息！他持有的短期美債比Fed還多

「股神」巴菲特（Warren Buffet）握有創紀錄現金儲備，他旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathawa...

英特爾股價僅四天慘崩35% 股東怒開告隱瞞晶圓代工問題

晶片大廠英特爾（Intel）7日遭股東控告，理由是不實隱瞞導致其財報疲軟、裁員和暫停配息的問題，因而導致公司市值在單日蒸...

陸省市組科技委員會 由一把手操刀能突圍美中科技戰？

美中科技戰方興未艾，中共日前成立「中央科技委員會」，近期陸各省市開始組科技委員會，今年以來，河南、浙江、遼寧、江蘇、吉林、四川、海南、甘肅、江蘇等省份組建的省級黨委科技委均已亮相...

摩根大通：75%套利交易完成平倉 今年來報酬全吐回

根據摩根大通（小摩）的資料，四分之三的套利交易已經平倉。近期市場暴跌，使得套利交易今年迄今的正報酬全部吐回。

美債需求不墜2／外國民間投資人成美債大買家 波動恐加劇

美國公債發售額迭創新高，私人買家在外國央行縮手之際，出面填補空缺，成了美債的主要買家。從加拿大到法國等地的投資人，受到美債的高殖利率吸引，紛紛錢進美債。但私人買家較易受市況影響，意味債市波動性可能提高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。