英特爾股價僅四天慘崩35% 股東怒開告隱瞞晶圓代工問題

晶片大廠英特爾（Intel）7日遭股東控告，理由是不實隱瞞導致其財報疲軟、裁員和暫停配息的問題，因而導致公司市值在單日蒸發超過320億美元。英特爾從上周發布災難性的財報後，股價短短四個交易日已崩跌近35%。

路透報導，這起針對英特爾、執行長基辛格與財務長辛斯納發動的集體訴訟案已在舊金山聯邦法院提交。

股東們表示，當英特爾在8月1日揭露其晶圓代工業務簡直是「陷入掙扎」（floundering），讓他們措手不及。他們說，英特爾關於晶圓代工業務及其製造能力的重大虛假或誤導性陳述，拉高了從1月25日至8月1日的股價。

英特爾對此沒有立即發表回應。

在上周四，英特爾宣布將裁員逾15%人力，相當超過1.5萬人，並且從第4季起停止配息，做為2025年撙節100億美元整頓措施的一環。

當天，英特爾也公布第2季淨虧損16.1億美元，營收下滑1%至128.3億美元。該公司一直無法回擊來自晶片同業的競爭，也無法從AI領域的成長受惠。

英特爾股價自從上周四公布財報以來，迄今已重挫近35%至每股18.99美元；今年迄今累計跌幅高達62%，在費城半導體指數中表現第二差，跌幅僅次於Wolfspeed的70%。

多家機構在英特爾財報公布後，調降對該公司股票的投資建議評級，使其成為分析師最不看好的半導體公司。

Kenny& Co.執行長肯尼表示：「這份財報並不代表著觸底，而是繼續提出了令人擔憂的理由」，「投資人正在拉下緊急斷電開關。」

他說，英特爾面臨「激烈競爭，缺乏相關產品，而且扭轉頹勢的成本高昂、進展緩慢。估值並不便宜，隨著對經濟狀況的擔憂日益加劇，現在說最糟糕的時期已經過去為時過早」。