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摩根大通：75%套利交易完成平倉 今年來報酬全吐回

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通指出，全球75%套利交易已完成平倉。圖為紐約證交所交易員。路透
摩根大通指出，全球75%套利交易已完成平倉。圖為紐約證交所交易員。路透

根據摩根大通（小摩）的資料，四分之三的套利交易已經平倉。近期市場暴跌，使得套利交易今年迄今的正報酬全部吐回。

摩根大通策略師群在給寫客戶的報告中表示，全球一籃子套利交易的現貨成分顯示，75%的套利交易已經被平倉，儘管這不是個完全可靠的指標。

這份報告指出，從5月以來，G10、新興市場和全球套利一籃子交易的損失持續擴大，下跌幅度約為10%，抹去了今年來的正報酬，並大幅侵蝕了2022年底以來的報酬。

小摩策略師表示，雖然8月全球央行政策會議較少，空窗期可能有利於套利交易重新定價，但由於美國大選以及美國公債殖利率下降前景，中長期來看該策略不具備吸引力。

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