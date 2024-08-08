迪士尼串流首次轉虧為盈 主題樂園需求減弱

迪士尼7日公布財報，串流媒體創造4700萬美元的季度運營收入，首次達成盈利；但另一方面，主題樂園的業務面臨消費者需求減弱的挑戰。

迪士尼（Disney）今天公布財報，串流媒體部門在多年虧損之後，今年第3季首度實現營利。包括Disney+、Hulu和ESPN+的季度總收入為64億美元，比去年同期成長15%。

相較於去年同期虧損5.12億美元，迪士尼多個串流平台在第3季轉虧為盈，共同創造4700萬美元的運營收入。

媒體報導，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）稱讚電影和電視部門的成功，串流媒體的營運能取得佳績，最主要來自迪士尼在創意方面的成功，「我們對這項業務的未來充滿信心」。

迪士尼剛於6日宣布調漲Disney+、Hulu和ESPN+的訂閱價格。目前在串流媒體市場，僅有Netflix達成穩定獲利，而迪士尼的串流平台則首次實現盈利。

艾格在對投資人的電話會議上表示，公司看到了產品消費量和受歡迎程度的成長，出現調漲價格的時機。艾格表示，迪士尼未來幾個月將改進串流平台的技術功能，增加直播頻道，仿效Netflix打擊共享密碼。

主題樂園一向是迪士尼的金雞母，但隨著消費者需求減弱和通貨膨脹的影響，美國國內的迪士尼主題樂園營運收入下滑6%；國際主題樂園成長2%，幅度有限。迪士尼高層指出，通膨導致國內主題樂園的收入下降，新設施和技術投入也壓縮了利潤。

迪士尼財務長強斯敦（Hugh Johnston）在投資人電話會議上指出，串流平台和運動賽事直播業務，帶來廣告收入的成長，足以彌補該公司在主題樂園業務的平淡表現。

強斯敦指出，美國國內主題樂園平淡的入園人數可能維持幾個季度，「我們看到需求略有減少，但我不認為這是顯著變化，我認為只是稍微的減緩腳步，這個部分已經被娛樂事業的成長所抵銷」。