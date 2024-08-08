小摩戴蒙：仍看美國經濟會衰退 懷疑通膨能回到Fed目標

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，他仍然相信美國經濟「軟著陸」的機會只在35%到40%，這代表他認為「衰退」是最有可能的情境。戴蒙也說自己「有點懷疑」聯準會能將通膨壓回到2%目標，因為未來在綠色經濟和軍事上會有很多支出。

戴蒙周三（7日）接受CNBC訪問時表示，他認為聯準會可能很快就會降息，但「我認為降息的重要性，沒有其他人想像得那麼大」。過去一年多來，戴蒙一直警告通膨可能比投資人預期的更加頑固。上月他曾表示，「聯準會在降低通膨方面取得了一些進展，但美國仍然存在多重通膨因素」。

針對美國經濟衰退風險，摩根大通（簡稱小摩）的經濟學家團隊周三給客戶的報告則是寫道，美國的一些訊息「暗示了勞動力需求走弱比預期更為劇烈，裁員的初步跡象顯現」，團隊估計美國經濟今年年底陷入衰退的可能性為35%，高於上月初所估的25%。而2025年下半年經濟陷入衰退的可能性維持在45%。

高盛的經濟學家也進行了類似調整，將未來一年美國經濟衰退的機率上調至25%。

戴蒙今年2月時就說過，市場對於美國經濟衰退風險過於樂觀，周三在CNBC的訪談中，再被問到這想法現在有沒有改變。他回答，衰退的機會跟先前所估的「大致相同」。

戴蒙說，「有許多不確定性存在」，「我總會提到地緣政治、住房、赤字、開支、量化緊縮、選舉，這所有的事都會在市場上造成一些驚慌」。

CNBC指出，戴蒙做為美國資產最大銀行的領導者，也是華爾街最受敬重的意見領袖之一，他自2022年開始，就一直警告會有一場經濟「颶風」。但至今美國經濟一直保持得都比他預期還好。戴蒙周三提到，雖然美國信用卡欠款未繳違約的情況正在增加，但現在美國還沒有陷入衰退。

戴蒙周三被問到政治問題時，沒有提到或支持任何一位總統候選人，他也拒絕透露是否考慮在下一屆政府內閣中擔任職位，戴蒙說：「我熱愛我的工作。」

現年68歲的戴蒙執掌摩根大通已超過18年，他先前一直開玩笑說再過五年就退休，不管什麼時候問他，都永遠是這個答案。不過今年5月他告訴股東，時間表已經不再是五年了。

戴蒙在周三重申，「最終我必須離開，我知道這一點」，「我可能會擔任董事長一、兩年。再過一段時間後，會離開公司」。