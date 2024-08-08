日圓開盤又恢復升值 逆轉周三貶勢 日本股市盤初跌逾1%
日圓今天（8日）開盤後走升，逆轉周三的貶勢，在亞洲的交易人士透露，隨著日銀即將公布7月31日貨幣決策會議紀錄摘要前，槓桿操作的「快錢」進行賣出，使得美元兌日圓走貶。
日圓兌美元匯率今天盤初一度升值0.74%，但稍後升幅收斂至0.35%，報146.17日圓。
日股開盤走低，在東京時間8日上午9時01分，日經225指數重挫1.4%。
日圓在昨天（7日）一度貶值約2.5%，觸及147.94日圓的日低，收盤貶幅為1.62%。此前日銀副總裁內田真一承諾，市場不穩定時不會升息，淡化了近期加息的可能性，緩解了投資者對日圓進一步跳漲可能再次令全球市場震盪的擔憂，日圓應聲走貶。
美元指數7日上漲0.214%，至103.2，進一步從周一觸及的七個月低位102.15回升。
歐元兌美元7日小貶0.08%至1.0922美元，周一曾觸及1.101美元的八個月最高。英鎊兌美元貶值0.06%，報 1.268美元。
上周五失業率意外跳升後，交易員進一步押注聯準會今年會擴大降息，一度認為今年降息幅度將達到125個基點以上。周三，交易員預計今年將降息100個基點，9月降息50個基點的可能性為62%。
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