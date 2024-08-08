油價反彈2%因美油庫存大減 金價收跌 銅價探3月來最低

國際油價周三（7日）上漲超過2%，從數個月低點反彈，因數據顯示美國原油庫存降幅大於預期，而且投資者仍然擔憂伊朗將報復以色列；金價收跌，黃金走勢出現波動，交易人士對更廣泛的金融市場情緒進行評估；銅價邁向3月以來的最低收盤水準，庫存創四年來最大增幅，凸顯亞洲需求疲軟。

油價大漲逾2%

布蘭特原油10月期貨收漲 1.85 美元，漲幅2.42%，結算價報每桶78.33美元。西德州原油9月期貨上漲2.03美元，漲幅2.77%，報每桶75.23美元。

政府數據顯示，美國原油庫存連續第六周下降。截至8月2日當周，原油庫存減少370萬桶，至4.293億桶，而路透調查顯示分析師預期為減少70萬桶。

Price Futures Group分析師Phil Flynne表示：「這項題材是需求比人們想像的要強勁，而總體供應則更加緊張。原油供應量低於每年此時的平均水準。」

美國石油協會（API）周二公布的產業數據顯示，原油和汽油庫存意外增加。

利比亞Sharara油田產量下降也加劇了市場對供應短缺的擔憂。該油田產能為每日30萬桶。 利比亞國家石油公司周三宣布，其Sharara油田從8月7日起遭遇不可抗力。該公司周二曾表示，受抗議活動影響，將開始逐步減少該油田的產量。

此外，交易人士也在密切關注地緣政治風險。在中東地區，伊朗威脅對以色列展開報復，以回應哈馬斯高層在其首都被刺殺事件，中東緊張局勢繼續加劇供應擔憂。與此同時，烏克蘭也在俄羅斯境內發動開戰以來最大規模襲擊。

不過中國需求仍疲弱，數據顯示，中國7月原油日進口量降至2022年9月以來最低，這支持看空需求的觀點。

金價收跌 多空力量拉鋸

金價受多空力量拉鋸，交易人士對更廣泛的金融市場情緒進行評估，包括中東風險、降息預期，以及整體市場的避險需求。

現貨黃金價格7日收盤下跌0.3%至每英兩2,382.92美元，盤中曾上漲0.7%。美國黃金期貨結算價報2,432.40美元，接近持平。

美元指數上漲0.2%，指標的10年期公債殖利率也上揚，這令黃金承壓。

Gainesville Coins首席市場分析師 Everett Millman表示：「我認為，如果經濟數據顯示經濟衰退擔憂是合理的，那麼很可能會出現修正......黃金可能會在未來幾個月內創下紀錄新高。」

另一方面，市場也在評估中東地緣政治風險。真主黨領導人周二承諾將對以色列上周殺害其軍事指揮官一事做出強烈而有效的回應，無論後果如何。

同時，周三的官方數據顯示，中國央行在7月連續第三個月沒有增加黃金準備。

現貨白銀下跌1.5%，至每英兩26.64美元。白金上漲0.6%，至917.38美元；鈀金上漲1.1%，至884.00美元。

銅價跌逾2% 跌勢加劇

截至收盤，LME期銅下跌1.8%，報每噸8769.5美元，邁向3月以來最低收盤。

42,175噸的流入推動倫敦金屬交易所的銅庫存達到2019年以來的最高水準，韓國和台灣的倉庫迎來大量湧入。這一跡象顯示中國對銅的消費乏力。